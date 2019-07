Harry voleva sposare Pippa Middleton e non Meghan?

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Riccardo Palleschi A lanciare la bomba è stato il giornalista reale Duncan Larcombel che si è chiesto seMarkle potesse essere un ripiego rispetto aLa simpatia trafu evidente fin dal 29 aprile 2011, il giorno del matrimonio reale dei rispettivi fratelli. Tanto che ora un giornalista britannico ha ipotizzato cheMarkle possa essere un ripiego. Su una presunta love story tra la sorella di Katee il fratello di William si è parlato molto in passato, in particolare ai tempi del matrimonio dei duchi di Cambridge, quandosi è fatto conoscere al mondo mentre indossava un abito fascinante di Alexander McQueen. In molti, all'epoca, sperarono che la sorella minore della futura regina potesse un giorno. Una storia romantica che avrebbe avuto del magico: una neo coppia formata dal fratello dello sposo ...

