First Man con Ryan Gosling per ricordare lo sbarco sulla Luna | in prima visione su Sky

Guida Tv domenica 21 luglio - Il Viaggio di Fanny su Canale 5 - First Man su Sky Cinema Due : Programmi tv di domenica 21 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 Un Passo dal Cielo 4×04-05 (replica)Rai 2 ore 21:05 NCIS 15×16-17-18 (replica) (leggi qui le trame degli episodi)Rai 3 ore 21:20 Cate McCall – Il confine della veritàCanale 5 ore 21:30 Il Viaggio di Fanny 1a Tv Rete 4 ore 21:30 Maurizio Costanzo ShowItalia 1 ore 21:20 Poliziotto ancora in ProvaLa7 ore 21:15 AtlantideTv8 ore 21:30 ...

First Man – Il primo uomo - trama - cast e curiosità del film con Ryan Gosling : Il racconto molto umano di una missione che ha trasceso l’umanità proiettandola verso le stelle: con First Man – Il primo uomo, il film per celebrare Neil Armstrong e l’impresa eroica degli astronauti che conquistarono la Luna. La pellicola è in onda domenica 21 luglio alle 21,15 su Sky Cinema Due. First Man, film del 2018 diretto da Damien Chazelle – celebre per il suo La La Land – ha vinto l’Oscar per gli ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna - la programmazione Sky. Arriva il film First Man : 50 anni dallo sbarco sulla Luna, ecco la programmazione Sky dedicato all’anniversario. Su Sky Cinema il film First Man.Era il 20 luglio 1969 quando Neil Amstrong, Michael Collins e Buzz Aldrine misero il primo piede sulla superficie della Luna. In occasione dell’anniversario Sky ha dedicato una programmazione ad hoc composta da approfondimenti, speciali e film.Vediamo quali sono i canali che dedicheranno delle serate/giornate ...

Ufficiale - Oriali torna all’Inter : sarà “First Team Technical Manager” : Ora è Ufficiale: Gabriele Oriali torna all’Inter nel ruolo di First Team Technical Manager, che ricoprirà a partire dal primo luglio 2019. Ad ufficializzarlo è l’Inter, con un comunicato sul sito. «Ventotto anni in nerazzurro, una vita al servizio del Club. La connessione tra Gabriele Oriali e l’Inter è naturale e indissolubile. Un viaggio iniziato […] L'articolo Ufficiale, Oriali torna all’Inter: sarà “First ...