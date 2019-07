Siriano al telefono dice | Domani sarò in Paradiso

Fonte : blogo

(Di sabato 20 luglio 2019) La Questura di Roma era stata messa in allarme dalla segnalazione di un'intelligence straniera che aveva intercettato undi 27 anni che alaveva detto "in". Inizialmente si è pensato che l'uomo si trovasse nella Capitale ed è scattata la caccia, ritenendolo pronto a un gesto suicida, un probabile atto di terrorismo.La Questura, dopo aver ricevuto la segnalazione dei servizi segreti, ha inviato a tutti i reparti una "segnalazione urgentissima di rintraccio" fornendo due diverse possibili identità e una foto scattata probabilmente a Berlino. Il soggetto si è anche registrato a Facebook con una di quelle due identità. Gli agenti della Digos sono stati invitati alla massima attenzione nel caso in cui il soggetto venga rintracciato.Tuttavia, dagli accertamenti effettuati dall'Antiterrorismo della Polizia, secondo quanto riferito dal Dipartimento della ...

