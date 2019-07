Missione spaziale Apollo 11 | quando gli astronauti videro “mostri” sulla luna | “Dio | è

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Il 16 luglio 1969, glidella NASA Neil Armstrong, Michael Collins ed Edward “Buzz” Aldrin partirono verso la. I tre uomini decollarono per la11, l’avventura di una vita, che durò 8 giorni e che li consegnò alla storia. Il 20 luglio, infatti, il Comandante Armstrong e il pilota del modulore Aldrin toccarono per la prima volta la superficiere, divenendo i primi uomini a mettere piede in un mondo diverso dalla Terra. Ora, nel giorno del 50° anniversario di questo grande traguardo, tutto il mondo si abbandona ai ricordi e celebra la grande impresa della NASA. Circa 650 milioni di persone in tutto il mondo rimasero con il fiato sospeso davanti alle loro TV per vedere Armstrong compiere il suo “piccolo passo per l’uomo, ma grande salto per l’umanità”. Image credits: NASA/Goddard Space Flight Center/Arizona State University Prima dell’alggio, ...

