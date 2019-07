Mattia Torre | l’incipit de “La linea verticale” | il libro in cui l’autore ha raccontato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019), scrittore, sceneggiatore e autore tv, morto ieri dopo una lunga malattia, avevanel“Laverticale” la sua battaglia contro il cancro. Di seguito l’incipit del, pubblicato da Baldini+Castoldi nel 2017 e poi diventato una serie tv. «Appena ho saputo di essere malato, ho subito pensato al mio funerale, ho immaginato come doveva essere: doveva essere molto doloroso. Perché i funerali più riusciti, quelli che rimangono impressi nella memoria, sono quelli molto dolorosi. In questo senso andava subito escluso il funerale cattolico, perché il funerale cattolico non è abbastanza doloroso. Per la maggior parte del tempo non si capisce bene cosa il prete dica, legge dalla Bibbia parabole di dubbia presa sul pubblico, cita a vanvera episodi della sua infanzia, e poi quelle musiche di organo sono distraenti, uno inizia a pensare ai fatti ...

