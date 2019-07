Estrema destra | scoperte altre armi in una casa di Fabio Del Bergiolo

Terrorismo - sequestrato arsenale da guerra a gruppi di Estrema destra del nord Italia : erano reduci del Donbass : Armi da guerra , tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione, sono stati sequestrati dalla Polizia in varie città del nord Italia . Il blitz dell’Anti Terrorismo è scattato nei confronti di una serie di soggetti orbitanti nei gruppi dell’ estrema destra oltranzista e nasce da un’indagine della Digos di Torino relativa ad alcuni combattenti Italia ni che hanno partecipato alla guerra nel Donbass , in Ucraina. Tra le armi sequestrate ...

Roma - gambiano picchiato e insultato con frasi razziste a San Lorenzo : due arresti. “Vicini a formazioni di Estrema destra” : Lo pestavano e lo insultavano con frasi razziste, solo perché era entrato in uno spazio sociale in zona San Lorenzo per chiedere da bere. Con questa accusa due uomini, rispettivamente di 45 e 50 anni, sono stati arrestati per l’aggressione subita da un 30enne gambiano la mattina dello scorso 17 giugno a Roma. Entrambi sono considerati vicini alle formazioni di estrema destra Romana. La vittima, per le lesioni riportate, è stato giudicato ...