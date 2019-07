Rifiuti : blitz all’alba del vicesindaco con i vigili - 78 multe e 4 denunce : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – E’ di 78 multe, 4 denunce penali e 3 automezzi sequestrati il bilancio dell’operazione di controllo contro l’abbandono illecito dei Rifiuti svolta questa mattina all’alba dalla polizia municipale di Palermo, cui hanno preso parte il comandante Vincenzo Messina e il vice sindaco Fabio Giambrone. L’intervento, con 6 pattuglie di agenti in borghese, si è svolto lungo le strade ...

Rifiuti : blitz all’alba della Polizia municipale - multe e denunce a Palermo (2) : (AdnKronos) – L’operazione è stata condotta da 6 pattuglie in borghese. Erano presenti il vicesindaco Fabio Giambrone e il comandante della Polizia municipale. Il 90% delle multe è stata elevata a residenti nei comuni limitrofi. denunce e sequestri anche a carico di palermitani. I sequestri, come spiegano dal Comune, sono stati già convalidati dal magistrato di turno,L'articolo Rifiuti: blitz all’alba della Polizia ...

Blitz della polizia municipale - sequestrata Cava Giuliani : era stata scelta per stoccare i Rifiuti di Napoli : Controlli della polizia municipale di Giugliano, sequestrata ?Cava Giuliani?. Era stata individuata da parte di Sapna per ospitare uno stoccaggio di rifiuti in vista della chiusura...

Traffico illecito Rifiuti - maxi blitz : 9.14 Vasta operazione congiunta tra Polizia e Carabinieri per Traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. In campo oltre 100 operatori e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione denominata 'Smokin' Fields', coordinata dalla Procura di Roma-Direzione distrettuale antimafia.