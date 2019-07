optimaitalia

(Di venerdì 19 luglio 2019) Sto assistendo ad una decisa proliferazione di segnalazioni da parte di utentisui social, secondo cui avrebbe preso piede una finta app chiamatae sulla carta destinata proprio aidell'operatore francese. La stessache non molto tempo fa ha dato non pochial pubblico, come avrete intuito dal nostro articolo sul tema. In cosa consiste la minaccia di oggi 19 luglio che potrebbe sfociare in truffa? Proviamo a fare ordine tra le informazioni disponibili fino a questo momento. La finta app di, infatti, oltre a non essere ufficiale a quanto pare è anche fraudolenta. Per la precisione, si chiamadi Scoppetta & Co. Insomma, non scaricate l'app in questione. Qualora lo abbiate fatto, tratti in inganno dalla sua descrizione e dagli elementi grafici che richiamano la compagnia telefonica transalpina, assicuratevi di non aver ...

OptiMagazine : Massima allerta per clienti Iliad con l’app Area Personale: problemi e truffe in agguato - UnioneSarda : #Mondo - Massima allerta in #Francia per la Coppa d'Africa: decretato il coprifuoco - giogiolitti2 : @francescatotolo M5S sempre peggio. @francescatotolo ti vorrei segnalare come l'allerta è massima sulla rotta balca… -