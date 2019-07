Luca Zaia bombarda Conte e governo | Autonomie | la misura è colma Nessuno

Milano-Cortina 2026 - all’Arena di Verona la cerimonia di chiusura : la soddisfazione di Luca Zaia : Luca Zaia soddisfatto e certo del successo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: le parole del presidente del Veneto Luca Zaia soddisfattissimo per il trionfo della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026: il presidente del Veneto è stato protagonista oggi di un incontro la Municipio di Verona, nel quale ha raccontato le sue sensazioni, in vista della rassegna a Cinque Cerchi, che prevederà la cerimonia di ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Luca Zaia svela : “serve piano Marshall per Milano-Cortina - abbiamo grande occasione” : Il Preisdente del Veneto, Luca Zaia, afferma l’esigenza di un piano Marshall per le Olimpiadi Invernali del 2026 Dopo l’ok del CIO, l’Italia prepara il suo percorso verso Milano-Cortina 2026. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni dell’ANSA ha parlato dei prossimi incontri a Roma per definire gli step successivi che porteranno alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026: “occorre un vero e ...

Luca Zaia : "L'autonomia è una rivoluzione. Ci sarà anche se il governo cade" : Presidente Zaia, questa autonomia passerà le forche caudine del Consiglio dei ministri o resterà fuori ancora dalla porta? Mercoledì c' è un ennesimo appuntamento a Roma... «Sono fiducioso. Ovvio che i continui rinvii non fanno piacere, ma devo dire che non mi scandalizzano i tempi. Il progetto è g

Luca Zaia minaccia i 5 stelle : "Sull'autonomia sarò come un nido di vespe" : Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha perso la pazienza e minaccia il Movimento 5 stelle sull’ennesimo ritardo nel dare il via libera all’autonomia per la sua regione (oltre a Lombardia ed Emilia - Romagna).Zaia afferma al Corriere della sera:“Ai grillini voglio dire che è finita la ricreazione. Dato che io seguo la partita delle autonomie per 24 ore ogni giorno, giuro che sarò come un nido di vespe. ...

Olimpiadi 2026 - tutto merito di Attilio Fontana e Luca Zaia : "Le garanzie le hanno firmate Lombardia e Veneto" : Sì, va bene, Giovanni Malagò nel tessere la tela delle alleanze è stato bravo, anzi, bravissimo. Sì, va bene, Beppe Sala con il suo aplomb da uomo Expo è stato bravo, anzi, bravissimo. Epperò nella baraonda dei festeggiamenti post assegnazione olimpica, ci è parso passare in secondo piano il ruolo d

Olimpiadi invernali 2026 - Luca Zaia punge : “ricordo gli insulti che ho preso. Roma e Torino? Ne hanno da mangiare…” : Il Governatore del Veneto ha esultato per l’assegnazione a Milano-Cortina dei Giochi invernali del 2026, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa Una vittoria esaltante, un successo voluto e costruito mattoncino dopo mattoncino per riportare le Olimpiadi in Italia. Il sogno adesso è realtà, i Giochi invernali del 2026 saranno ospitati da Milano-Cortina, un trionfo per Gianni Malagò e tutta la delegazione ...

Matteo Salvini - rivolta nella Lega. Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti chiedono il voto anticipato : Aumenta l'insofferenza all'interno della Lega verso i Cinque stelle. Soprattutto Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti sono sempre più intolleranti nei confronti degli alleati di governo. Si sa che Matteo Salvini non è dell'idea di tornare al voto nonostante il successo raggiunto alle ultime elezioni euro

Luca Zaia - il messaggio a Matteo Salvini (guardando i 5 stelle) : "Il popolo dà le deleghe e le toglie" : "È stata ripristinata la verità storica su Rousseau", il "suo contratto sociale". Ovvero che "il popolo ti dà una delega e quando non la rispetti, te la toglie". Luca Zaia, in una intervista a Il Corriere della Sera, manda un messaggio a Matteo Salvini prendendo come esempio la catastrofe di Luigi D