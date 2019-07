huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Un chiarimento tocca all’Italia. Penso che il Parlamento italiano o altri chiederanno chiarezza sulla vicenda”. Stavolta è Angela Merkel ad affondare il colpo sulla storia dei fondi russi che, secondo inchieste giudiziarie, la Lega avrebbe cercato a Mosca. L’affare Savoini prende sempre più una piega europea.la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, parlando con diversi quotidiani europei a Berlino, punta i riflettori sulla Russia che “viola le leggi internazionali” e che dunque ‘merita’ le sanzioni decise dall’occidente. Lontani dalla Russia e da chi ci fa affari (almeno secondo le accuse): dalla Germania arriva un segnale deciso. E il Parlamento europeo si prepara ad istituire una commissione d’inchiesta sui presunti finanziamenti di Putin alle forze politiche di estrema destra in: ...

HuffPostItalia : I rubli mettono nei guai Salvini anche in Europa - riccardo_71 : RT @HuffPostItalia: I rubli mettono nei guai Salvini anche in Europa - Paccaway1 : RT @HuffPostItalia: I rubli mettono nei guai Salvini anche in Europa -