lastampa

(Di venerdì 19 luglio 2019) L’azienda di Shenzhen conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il nuovo software è nato per l’internet of Things, e potrebbe debuttare su uno smartwatch

RobertoDaggiano : Huawei continuerà ad usare Android: Hongmeng non è pensato per gli smartphone - filoage : Huawei continuerà ad usare Android: Hongmeng non è pensato per gli smartphone - La Stampa - gigibeltrame : Huawei continuerà ad usare Android: Hongmeng non è pensato per gli smartphone -