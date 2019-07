Google Assistant sui Samsung Galaxy Watch? Ora è possibile | basta l’app GAssist

Gboard dice addio a GIF Camera e si prepara ad accogliere Google Assistant : Gboard saluta definitivamente GIF Camera, introduce piccole novità, si prepara all'integrazione con Google Assistant e testa nuove modalità di autocompletamento. L'articolo Gboard dice addio a GIF Camera e si prepara ad accogliere Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

AirTV Mini è un piccolo dongle con telecomando - Google Assistant e Android TV : AirTV Mini è una soluzione dedicata a chi è alla ricerca di un dongle TV basato su Android che possa contare su dimensioni contenute ed il supporto 4K L'articolo AirTV Mini è un piccolo dongle con telecomando, Google Assistant e Android TV proviene da TuttoAndroid.

Diamo un primo sguardo al nuovo Ambient Mode con Google Assistant : Con Android Q beta 5, disponibile da qualche giorno per gli smartphone Google Pixel, è possibile scoprire in anteprima l'Ambient Mode con Google Assistant L'articolo Diamo un primo sguardo al nuovo Ambient Mode con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

L’App Google 10.24 rivela di più sulla possibilità di istruire Google Assistant e altre novità : L'App Google 10.24 rivela di più sulla possibilità di istruire Google Assistant e rimuove stranamente i Chromebook dalla sezione Disponibilità di varie funzionalità di Google Assistant. L'articolo L’App Google 10.24 rivela di più sulla possibilità di istruire Google Assistant e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant ora può consigliare informazioni da inviare nelle chat con Google Messaggi : L'aggiornamento alla versione 4.6.374 di Google Messaggi aggiunge una nuova funzionalità che suggerisce consigli per chiedere informazioni su film, ristoranti e previsioni meteo a Google Assistant da includere nei Messaggi. All'interno della chat, toccando il pulsante "+" e scorrendo verso il basso apparirà una nuova riga con il logo di Google Assistant e le opzioni per "Ristoranti", "Film" e "Meteo". L'articolo Google Assistant ora può ...

Chi fa meglio fra Google Assistant - Apple Siri e Amazon Alexa? I dati di questo nuovo studio sono chiari : Stando ad un recente studio condotto dallo staff di Voicebot.ai, Google Assistant supera vari altri assistenti virtuali, inclusi Amazon Alexa e Apple Siri L'articolo Chi fa meglio fra Google Assistant, Apple Siri e Amazon Alexa? I dati di questo nuovo studio sono chiari proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant ora parla italiano anche sulle TV senza Android - mentre Google Fit sembra ormai abbandonato al suo destino : Google Assistant supporta ora l'italiano anche sulle TV senza Android, mentre Google Fit ha smesso di funzionare per molti utenti e non sembra arrivare alcun tipo di aggiornamento. L'articolo Google Assistant ora parla italiano anche sulle TV senza Android, mentre Google Fit sembra ormai abbandonato al suo destino proviene da TuttoAndroid.

Google carica su YouTube video sulla Driving Mode per Google Assistant : rilascio imminente? : L'incertezza deriva dal fatto che il rollout non è materialmente partito, ma grazie a degli indizi lasciate sul possiamo ipotizzare che manchi davvero poco L'articolo Google carica su YouTube video sulla Driving Mode per Google Assistant: rilascio imminente? proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant inizia a testare l’interfaccia della nuova generazione : Google Assistant inizia a introdurre l'interfaccia di nuova generazione, con un test che al momento include in numero ristretto di utenti. L'articolo Google Assistant inizia a testare l’interfaccia della nuova generazione proviene da TuttoAndroid.

Come vedere la cronologia delle richieste fatte a Google Assistant : Una delle peculiarità maggiori degli assistenti vocali e più in particolare di Google Assistant, risulta essere la capacità di memorizzare le richieste fatte dall’utente e di sfruttarle per garantire risposte più accurate e personali. Ciò leggi di più...

Come creare frasi da far ripetere a Google Assistant : L’intelligenza artificiale che l’azienda di Mountain View è riuscita a sviluppare con Google Assistant è un qualcosa di davvero sorprendente. Tuttavia, in determinati casi, il singolo utente potrebbe voler personalizzare ancora di più l’esperienza di leggi di più...

Partito il roll out : Google Assistant sbarca sugli smart speaker di Sonos : Dal Regno Unito arriva la notizia dell'introduzione del supporto a Google Assistant per gli smart speaker Sonos One e Sonos Beam. Ecco tutti i dettagli L'articolo Partito il roll out: Google Assistant sbarca sugli smart speaker di Sonos proviene da TuttoAndroid.

Oggi è l’International Joke Day : fatevi quattro risate con Google Assistant! : Oggi, 1 luglio, è l'International Joke Day, la giornata internazionale degli scherzi, e Google non se n'è dimenticata: ecco alcune delle barzellette e delle freddure più divertenti raccontate da Google Assistant. L'articolo Oggi è l’International Joke Day: fatevi quattro risate con Google Assistant! proviene da TuttoAndroid.

L’App Google 10.16 porta novità per Google Assistant e introduce due nuove modalità : L'App Google si aggiorna alla versione 10.16 per i beta tester con tante novità per Google Assistant e l'introduzione di due nuove modalità. L'articolo L’App Google 10.16 porta novità per Google Assistant e introduce due nuove modalità proviene da TuttoAndroid.