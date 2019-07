Forte ondata di caldo in arrivo a New York | si teme un nuovo blackout

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo pesantissimo avviso : “nuova ondata di Forte maltempo in tutt’Italia” : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica continua ad essere presente su gran parte del continente europeo. Dal pomeriggio/sera di oggi si prevede un progressivo peggioramento sul nord-ovest dell’Italia per l’arrivo di una perturbazione da nord che, nel corso della successiva notte/mattino, investirà gradualmente anche le regioni centrali, con piogge e temporali anche intensi, specie sui settori costieri liguri e tirrenici. Sulla base delle ...

Forte ondata di freddo in Argentina : almeno 5 morti : Un’ondata di freddo intenso ha colpito Buenos Aires ed altre città dell’Argentina, causando, al momento, almeno 5 morti per ipotermia. Juan Carr, presidente della ong “Red Solidaria“, ha spiegato che due senzatetto sono morti in provincia di Buenos Aires, uno a Jujuy (nord-est), un altro a Venado Tuerto in provincia di Santa Fe, e l’ultimo nella capitale. Secondo la direzione generale di Statistica e censimento di ...

Forte ondata di maltempo in Giappone : oltre 1 milione di evacuati : Una grave ondata di maltempo si è abbattuta nella giornata di Mercoledì nell'area sud-orientale del Giappone. Piogge torrenziali hanno causato estesi allagamenti, frane e smottamenti. Nella...

Arriva ondata di caldo senza precedenti - gli esperti : «Più Forte del 2003» : Sarà più intensa di quella del 2003, almeno potenzialmente. L’ondata di caldo africano che sta per Arrivare in Italia, con il suo apice tra giovedì e venerdì prossimi, potrebbe non avere, purtroppo, nulla da invidiare a quella di 16 anni fa, che peraltro si distinse per la sua lunga durata. L’allarme è del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, secondo il quale al Centronord – che sarà il più colpito da caldo e afa, mentre le ...

Meteo - il caldo concede una breve tregua ma tornerà più Forte di prima : nuova ondata africana da Venerdì : Meteo – Il caldo che ha attanagliato l’Italia per una decina di giorni abbondanti, sta concedendo una tregua: la settimana centrale del mese di Giugno è iniziata con temperature in calo in tutt’Italia. Lunedì 17, infatti, la città più calda è stata Lecce con “appena” +34°C, in netto calo rispetto ai picchi che fino a Domenica avevano lambito i +40°C su gran parte del Paese. A Milano la temperatura massima è stata di ...