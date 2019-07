Fermato per un controllo spara a un carabiniere

Roma - 25enne romeno Fermato per lo stupro alla discoteca Factory : La Squadra Mobile di Roma ha dato esecuzione ieri al decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica a carico di un cittadino romeno di 25 anni, gravemente...

Catania - conFermato l'ergastolo all'uomo che uccise la figlia per "punire" la moglie : Lavinia Greci La madre di Laura Russo, la 12enne accoltellata dal padre nel 2014, ha commentato la sentenza a "La Vita in Diretta Estate": "Nessuno mi ridarà mia figlia, ma giustizia è stata fatta" L'aveva accoltellata nel sonno per "punire" la moglie che non voleva tornare insieme a lui. È diventata definitiva la condanna all'ergastolo per Roberto Russo, l'uomo di 51 anni che, cinque anni fa, uccise la figlia Laura, di 12 anni, e ...

Orvieto - Fermato nigeriano : molestava passanti per ricevere dei soldi : Federico Garau Tante le segnalazioni inoltrate alle forze dell'ordine da cittadini e turisti esasperati. Aggirandosi per il centro in cerca di denaro, il nigeriano non esitava ad inseguire i passanti, arrivando anche ad afferrarli per un braccio ed a strattonarli Era ormai divenuto ingestibile il 30enne nigeriano che, con il fine di ottenere del denaro ad ogni costo, vessava da tempo i residenti ed i turisti di Orvieto, e per tale ...

Orvieto - Fermato nigeriano : molestava passanti per ricevere dei soldi : Federico Garau Tante le segnalazioni inoltrate alle forze dell'ordine da cittadini e turisti esasperati. Aggirandosi per il centro in cerca di denaro, il nigeriano non esitava ad inseguire i passanti, arrivando anche ad afferrarli per un braccio ed a strattonarli ? Luoghi: Orvieto

Allerta Meteo Toscana : conFermato il codice arancione per temporali sull’Arcipelago : La protezione civile regionale della Toscana ha confermato l’Allerta Meteo codice arancione, fino alle 21 di stasera, lunedì 15 luglio, per forti temporali a carattere diffuso in Arcipelago e occasionalmente sulle zone costiere. Tra il tardo pomeriggio e la sera i temporali tenderanno a isolarsi sulla parte meridionale dell’Arcipelago e costa meridionale. Sul resto della regione, precipitazioni sparse localmente anche a carattere di ...

Incidente Jesolo - Fermato romeno di 26 anni per omicidio plurimo ed omissione di soccorso : Dopo ore di interrogatorio al Comando della Polizia locale di Jesolo, vicino a Venezia, è stato fermato per omicidio plurimo ed omissione di soccorso il giovane che nella notte tra sabato e domenica avrebbe speronato un auto con a bordo 5 amici tra i 22 ed i 23 anni. Il tragico Incidente è costato la vita a 4 di loro: Giovanni Mattiuzzo, Eleonora Frasson, Leonardo Girardi e Riccardo Laugeni. 26 anni, di nazionalità romena e residente in Italia ...

Jesolo : Fermato un rumeno - avrebbe speronato l'auto dei 4 giovani morti : Il tragico incidente mortale che ha funestato lo scorso fine settimana si arricchisce di un nuovo capitolo. I ragazzi veneti morti nella notte tra sabato e domenica sarebbero stati speronati da un altro veicolo che avrebbe fatto finire la loro Ford Fiesta in un canale situato al lato della carreggiata, provocando la morte di quattro di loro. Solo la quinta passeggera, una ragazza, è riuscita a salvarsi. Nella serata di domenica il pubblico ...

Incidente Jesolo - Fermato un 26enne romeno per omicidio stradale : "Vorrei morire io al loro posto" : Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Venezia, l'uomo avrebbe speronato la macchina causando la morte dei 4 e poi sarebbe scappato

Jesolo - 4 ragazzi morti nel canale : romeno Fermato per omicidio stradale : Il responsabile della morte dei quattro ragazzi a Jesolo ha un nome. Il pm di Venezia Giovanni Gasparini ha sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso...

Jesolo - 4 ragazzi morti nel canale : romeno Fermato per omicidio stradale : Il responsabile della morte dei quattro ragazzi a Jesolo ha un nome. Il pm di Venezia Giovanni Gasparini ha sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso...

Auto nel canale a Jesolo - Fermato un 26enne romeno per omicidio stradale : avrebbe speronato la vettura : Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Venezia, l'uomo avrebbe speronato la macchina causando la morte dei 4 e poi sarebbe scappato

Ragazzi morti a Jesolo : romeno Fermato per omicidio stradale : Quattro Ragazzi morti a Jesolo in un incidente stradale provocato da un altro automobilista. Il pm di Venezia Giovanni Gasparini

Jesolo - 4 ragazzi morti nel canale : romeno Fermato per omicidio stradale : Il responsabile della morte dei quattro ragazzi a Jesolo ha un nome. Il pm di Venezia Giovanni Gasparini ha sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso...

Palinsesti Discovery - l’atteso ritorno di Daria Bignardi sul Nove - Crozza conFermato per tre anni - nessuna trattativa con la Gialappa’s Ban : “Soddisfatti, ma mai adagiarsi sugli allori vogliamo fare ancora di più”. Così l’amministratore delegato di Discovery Italia Alessandro Araimo, commentando il semestre record per il portfolio totale che mette a segno +12% di share in prime time. E sono tante le novità che riguardano il mondo che racchiude Nove, Real Time , Food Network, Dmax, Giallo, Eurosport e la piattaforma DPlay. Tante le conferme e ci sarà ampio spazio anche per gli ...