Escludo che ci possa essere una crisi | dice Luigi Di Maio

agi

(Di venerdì 19 luglio 2019) "che ciuna: sono dinamiche di un governo con due forze politiche" diverse: ​Lo afferma il vicepremierDiad Agorà su Rai3. "Comunque - aggiunge - male non fare, paura non avere: abbiamo da realizzare riforme importanti". "È auspicabile che oggi ci parliamo e ci vediamo: è giusto che ci incontriamo, ci chiariamo e andiamo avanti, oggi, perché c'è il Consiglio dei ministri ed il tavolo autonomia". Lo afferma il vicepremierDiad Agorà su Rai3. "Portiamo soluzioni ai cittadini e non problemi", aggiunge. "Ogni volta cerco sempre di trovare un'intesa e una mediazione per gli italiani",ancora.

lorepregliasco : Con le mosse di ieri Salvini ha voluto tirare la corda per saggiare le reazioni del 5 Stelle. Sa che se cade il gov… - piraflappy : RT @lorepregliasco: Con le mosse di ieri Salvini ha voluto tirare la corda per saggiare le reazioni del 5 Stelle. Sa che se cade il governo… - lella_50 : RT @lorepregliasco: Con le mosse di ieri Salvini ha voluto tirare la corda per saggiare le reazioni del 5 Stelle. Sa che se cade il governo… -