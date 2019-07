Sud - via a bonus assunzioni : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – L’inps rende operativo il bonus per le assunzioni al Sud. E’ stata pubblicata infatti la circolare operativa per le imprese che assumono con contratti a tempo indeterminato giovani tra i 18 e i 35 anni o disoccupati da più di sei mesi senza limiti di età. Lo rende noto un comunicato del ministero del Lavoro. L’incentivo è attivo a partire dal 1 gennaio 2019 e spetterà alle imprese che ...

SCUOLA/ Dati Invalsi - via la foglia di fico ai prof : due Italie e molti Sud : Le prove Invalsi hanno smentito i 5 Stelle e anche molti luoghi comuni: non è vero che il disastro inizia alle medie, comincia già nella primaria

I Sudanesi sfidano i militari e le pallottole : “Manifesteremo finché non andranno via” : Manca appena mezz’ora al grande appuntamento, alla «marcia del milione» organizzata dall’opposizione sudanese. È mezzogiorno e mezzo e i quartieri centrali di Khartoum sembrano ancora addormentati, mentre sulle grandi vie di scorrimento il traffico si è diradato all’improvviso. Attorno, nelle stradine alberate e polverose, fervono i preparativi. Ra...

Un viaggio nel gusto nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol : Una vacanza in un hotel Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol è anche un viaggio nella cultura gastronomica dell’Alto Adige. Stephan Pramstrahler,

La famiglia di Carola Rackete : "Orgogliosi di nostra figlia - ha viaggiato in Sudamerica in autostop - se la caverà" : “Se sono orgoglioso di mia figlia? Certo che sì. Preoccupato per lei? Ma no, se la sa cavare”, parola del’’ingegner Ekkehart, 74enne della Bassa Sassonia e papà di Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch. Il Corriere della Sera riporta le parole dell’uomo e degli altri componenti della famiglia della ragazza.“Si possono non condividere i modi di Carola, ma sta facendo la cosa ...

Maurizio Landini : "Hanno chiuso i porti ma i giovani del Sud vanno via" : “Hanno chiuso i porti ma sono i giovani del Sud che se ne vanno via dal nostro paese, altri Paesi usano l’intelligenza dei nostri giovani per far funzionare meglio i loro Paesi, qualcuno lo dovrebbe spiegare al ministro Salvini”. Dal palco di Reggio Calabria, dove la Triplice dei sindacati si è riunita per la manifestazione nazionale “Ripartire dal Sud”, Maurizio Landini attacca l’esecutivo ...

Cgil - Landini al corteo Ripartire dal Sud : <br>"Porti chiusi - ma i giovani vanno via" : È partito questa mattina da piazza De Nava a Reggio Calabria il corteo nazionale "Ripartire dal Sud" organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil per rivendicare a partire proprio dal Mezzogiorno la centralità del lavoro nell'eliminare le disuguaglianze sociali sempre più evidenti in Italia, in un divario tra Nord e Sud che non accenna a diminuire.In testa al corteo, con lo striscione con l'hashtag #futuroalLavoro, ci sono anche i ...

Saviano : “Drammatico che Sud abbia dimenticato 20 anni di insulti della Lega e creda a Salvini” : Lo scrittore Roberto Saviano torna ad attaccare Matteo Salvini e lo fa dall'imbarcazione della Open Arms, a Napoli, durante la presentazione del suo ultimo libro: "La cosa più drammatica di tutte è pensare che il Sud abbia dimenticato i vent'anni di insulti della Lega e sia disposto a credere a questa persona".Continua a leggere

Atletica - IAAF lapidaria : “Caster Semenya è biologicamente un uomo”. La replica della Sudafricana : “Usata come cavia da laboratorio” : La Federazione Internazionale di Atletica Leggera sostiene che Caster Semenya è biologicamente un uomo. Il documento presentato al Tribunale di Arbitrato dello Sport di Losanna sostiene che la sudafricana dovrebbe ridurre il suo testosterone naturale per poter competere nelle competizioni femminili internazionali come previsto dalla nuova normativa contro cui invece la Campionessa Olimpica degli 800 metri si è appellata. Dunque la IAAF chiederà ...

Iaaf choc : “Semenya è biologicamente maschio”. La mezzofondista Sudafricana : “Usata come cavia da laboratorio e ora ferita” : Non c'e' fine alla querelle tra la IAFF e Caster Semenya, la mezzofondista e velocista due volte campionessa olimpica degli 800 metri e tre volte iridata sempre nella stessa specialita'. Ma stavolta la federazione internazionale e' andata giu' duro, rendendo noto il documento di 163 pagine del processo Tas: la Semenya, e' la sintesi, e' "una di quelle atlete biologicamente uomini ma con tratti d'identita' di genere femminile". Dopo che Caster ...

Fisco - al via flat tax al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono in un piccolo Comune del Sud : Al via la flat tax al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono al Sud. L’Agenzia delle Entrate ha emanato nei giorni scorsi il provvedimento attuativo con le regole sul nuovo regime previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra 2019. L’aliquota al 7% potrà essere applicata a tutti i redditi di fonte estera di pensionati che negli ultimi 5 anni erano residenti fuori dall’Italia e che si ...

Black out in Sud America : milioni di abitazioni senza luce | Traffico e rete ferroviaria nel caos : Un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica ha lasciato Argentina e Uruguay senza corrente. E' quanto riferisce dal suo profilo Twitter la società di fornitura elettrica Edesur Argentina. Anche parti di Brasile e Paraguay sarebbero interessate.

Volley - malore per Paola Egonu : portata via in barella dopo Italia-Corea del Sud - azzurra in ospedale : Paola Egonu ha avuto un malore al termine di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile andato in scena ieri sera al PalaBarton di Perugia. L’opposto della nostra Nazionale, protagonista di una partita vertiginosa conclusa con 27 punti fondamentali per la vittoria contro la compagine asiatica, ha avuto un mancamento ed è stata portata via in barella: si parla di un calo di pressione dovuto al caldo. ...

Sud America - tre viaggi straordinari alla scoperta degli ultimi : Tra le ultime uscite di Edicola – una casa editrice che vive e pubblica tra Italia e Cile (ma guarda a tutto il Sud America) con l’intento di costruire un ponte di libri e cultura, uno dei marchi più coraggiosi, interessanti e puri del panorama indipendente cartaceo – sono apparsi tre titoli straordinari. Tre vere e proprie perle che hanno in comune la bellezza della sintesi e la forza evocativa dell’attualità intima ...