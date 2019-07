Mondiali Gwangju 2019 | il programma di domani venerdì 19 luglio Orari | tv e streaming

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le tre fatiche mondiali del nuovo Gabriele Detti : sarà addio ai 1500? : Sempre meno gemello, sempre più solido. Gabriele Detti si avvicina al Mondiale di Gwangju con tante aspettative nel cassetto, vuoi perché l’anno di attività, quello passato, ha aumentato la sua fame di vittorie e medaglie, vuoi perché la sua maturazione di atleta lo sta portando verso le specialità più brevi del mezzofondo, a differenza del compagno di avventure ma anche rivale Gregorio Paltrinieri che si cimenterà nel fondo, tenendo ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in vetta - Italia in settima posizione : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera - la prova del nove a Gwangju : Le lancette dell’orologio viaggiano molto velocemente e a partire dal 21 luglio, a Gwangju (Corea del Sud), il mondo del Nuoto si esibirà nella rassegna iridata. La Nazionale italiana si presenta ai nastri di partenza con diverse ambizioni. Gli Europei a Glasgow hanno messo in mostra una squadra che è andata oltre le sue solite punte di diamante. Giovani e seconde linee si sono prese la scena. Tra di loro, Margherita Panziera nei 200 dorso ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : la staffetta mixed guidata da Paltrinieri cerca il colpaccio a Gwangju : Domani alle ore 01.00 italiane sarà tempo di staffetta nei Mondiali 2019 di Nuoto di fondo. A Gwangju (Corea del Sud), la Nazionale ha voglia di arricchire il proprio medagliere, fino ad ora piuttosto scarno. Il solo bronzo vinto da Rachele Bruni, nella 10 km (pass olimpico conquistato), è un troppo poco per una compagine come quella del Bel Paese arrivata in Asia con ben altre ambizioni. Certo, sono arrivate le qualificazioni a Cinque Cerchi di ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina sempre più sola - Italia nona con due argenti ed un bronzo : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (giovedì 18 luglio). Orari - tv e streaming. La guida completa : Giovedì 18 luglio ci aspetta una giornata molto interessante nei Mondiali 2019 di nuoto a Gwangju. Si comincerà con la staffetta del nuoto di fondo dove gli azzurri sono attesi e tra i favoriti per il successo. La squadra guidata da Gregorio Paltrinieri vuol portarsi a casa la prima vittoria mondiale in acque libere e questa sembra essere l’occasione migliore per sbancare. Nei tuffi vedremo le nostre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nei ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : Russia stellare nei preliminari del libero - Italia sesta beffata dalla Spagna : Nella prima mattinata Italiana è andato in scena allo Yeomju Gymnasium di Gwangju il preliminare della prova a squadre del libero di questi Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 dove ventisette nazioni hanno cercato l’accesso alla fase finale che si disputerà venerdì a mezzogiorno Italiano. La formazione Italiana formata da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Alessia Pezone ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : Russia stellare nei preliminari del libero - Italia sesta beffata dalla Spagna : Nella prima mattinata Italiana è andato in scena allo Yeomju Gymnasium di Gwangju il preliminare della prova a squadre del libero di questi Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 dove ventisette nazioni hanno cercato l’accesso alla fase finale che si disputerà venerdì a mezzogiorno Italiano. La formazione Italiana formata da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Alessia Pezone ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini e la voglia di competere con divertimento a Gwangju : Era il lontano 2003 a Barcellona (Spagna) e i suoi erano 15 anni già di atleta che gareggiava con un solo scopo: vincere contro tutte e contro tutti. Federica Pellegrini è giunta al suo nono Mondiale e verosimilmente sarà anche l’ultimo. Una rassegna che nel corso del tempo le ha regalato molto: dieci medaglie (5 ori, 4 argenti e 1 bronzo), l’unica in grado di vincere l’oro nei 200 e 400 sl in due edizioni consecutive ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia nona con due argenti ed un bronzo : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Gregorio Paltrinieri sarà un caimano olimpico. Un primo passo a Gwangju ma c’è da lavorare… : Ammettiamo, un po’ di delusione c’è. Da tifosi, prima ancora che da cronisti, una speranza per la medaglia nella 10 km di Nuoto di fondo mondiale a Gwangju (Corea del Sud) di Gregorio Paltrinieri c’era. Non era facile: il contrattempo nella preparazione in Florida che, al contrario di quanto si possa pensare, non va sottovalutato e l’esperienza ancora non massimale hanno reso complicato centrare al primo colpo iridato il ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Gregorio Paltrinieri sarà un caimano olimpico. Un primo passo a Gwangju ma c’è da lavorare… : Ammettiamo, un po’ di delusione c’è. Da tifosi, prima ancora che da cronisti, una speranza per la medaglia nella 10 km di Nuoto di fondo mondiale a Gwangju (Corea del Sud) di Gregorio Paltrinieri c’era. Non era facile: il contrattempo nella preparazione in Florida che, al contrario di quanto si possa pensare, non va sottovalutato e l’esperienza ancora non massimale hanno reso complicato centrare al primo colpo iridato il ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia settima con due argenti ed un bronzo : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto di fondo - Mondiali Gwangju 2019 : Rachele Bruni provaci ancora! E’ il momento della 5km femminile : I Mondiali di Gwangju 2019 si addentrano nella seconda settimana di gare, quella che andrà di fatto a concludere il programma del Nuoto di fondo venerdì mattina con le 25km di entrambi i sessi, e domani mattina mercoledì 16 luglio all’1 italiana il programma prevede la 5km femminile che rivedrà in acqua la nostra Rachele Bruni assieme alla corregionale Giulia Gabrielleschi; la toscana ha stupito tutte le avversarie (o forse ha solamente ...