Kate e Meghan | cresce l’intesa grazie alla maternità

Camilla compie 72 anni. Kate e Meghan la ignorano e spunta l’ombra di Diana : Camilla Parker Bowles compie 72 anni, è nata infatti il 17 luglio 1947. Per lei un compleanno sottotono, per niente celebrato dalla Famiglia Reale. Kate Middleton, Meghan Markle e rispettivi consorti sembrano essersi dimenticati dell’augusto genetliaco o per lo meno non è tra le priorità della loro agenda, dato che sulle loro pagine social ufficiali non è ancora comparso un messaggio di auguri. In fondo, Camilla è pur sempre la matrigna di ...

Meghan Markle e Kate Middleton a Wimbledon : sono di nuovo amiche? : Una foto che ha suscitato mille interrogativi, ma soprattutto uno: Meghan Markle e Kate Middleton, insieme nella royal box di Wimbledon, sono tornate amiche? Difficile avere una risposta certa, a fronte dei diversi dissapori tra le moglie dei principi Harry e William.Da quando Meghan si è insediata all'interno della famiglia reale, non si contano più le situazioni imbarazzanti tra il resto dei Windsor e lo staff: dapprima i litigi con membri ...

Meghan Markle : un’uscita con Kate e Pippa Middleton alla finale di Wimbledon : E tutte le altre star al torneo The post Meghan Markle: un’uscita con Kate e Pippa Middleton alla finale di Wimbledon appeared first on News Mtv Italia.

Kate e Meghan tregua a Wimbledon : la sfida è a colpi di look : Kate Middleton e Meghan Markle, per un giorno, mettono da parte veleni e ripicche e si siedono sorridenti, una accanto all’altra, per godersi la finale femminile del torneo di Wimbledon. Ci vuole un evento sportivo (e mondano) attesissimo, per rivedere insieme la due cognate. L’occasione è imperdibile: la finale del più prestigioso torneo di tennis del mondo. Sia Kate che Meghan sono due grandi appassionate di questo sport, e per nessun motivo ...

Kate e Meghan di nuovo insieme per la finale femminile di Wimbledon : Le due duchesse hanno assistito insieme alla finale femminile di Wimbledon, mostrandosi felici e complici, mettendo tacere le voci sulla loro antipatia. Con loro anche la sorella di Kate Pippa Middleton. Dopo nove mesi di pettegolezzi, Kate Middleton e Meghan Markle hanno oggi messo il punto definitivo alle faide di famiglia con una tregua grazie al torneo di Wimbledon. \\ Felici e sorridenti, Kate e Meghan, si sono presentate oggi ...

Kate e Meghan di nuovo insieme per la finale femminile di Wimbledon - : Fonte foto: agenziaKate e Meghan di nuovo insieme per la finale femminile di Wimbledon 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Le due Duchesse felici e sorridenti hanno assistito, con fare complice, la finale femminile di Wibledon, mettendo a tacere tutte le chiacchiere sulla reciproca antipatia. Persone: Kate Middleton Meghan Markle ...

Meghan - Kate la dieta reale rigorosa di Buckingham Palace - : Francesca Galici Far parte della famiglia reale inglese non dev'essere facile per chi non ci nasce. Ne sanno qualcosa Kate Middleton e Meghan Markle, sottomesse all'etichetta e al regolamento anche a tavola Meghan Markle e Kate Middleton sono le due spose borghesi dei principi William e Harry. Entrambi i figli di Carlo e Diana hanno scelto di convolare a nozze con donne non appartenenti a nessun casato nobiliare. È un segno dei tempi ...

Meghan Markle - prima uscita pubblica con Archie. Boom di critiche : «Non sa fare la mamma e Kate non l'aiuta» : prima uscita pubblica per il piccolo Archie tra le braccia di sua madre Meghan Markle e con tutta la famiglia al completo. La duchessa di Sussex, accompagnata dal principe Harry, ha presenziato al...

Kate Middleton e Meghan Markle coi figli alla partita di polo. Prima uscita di Archie : Kate Middleton e Meghan Markle, insieme ai loro figli, hanno presenziato al King Power Royal Charity Polo Day. Per il piccolo Archie, primogenito di Harry e Meg, si è trattato della Prima uscita pubblica a soli due mesi. Il suo battesimo, lo scorso 6 luglio, infatti è avvenuto in forma privata. E sempre per la Prima volta si è trovato all’aperto coi cuginetti George, Charlotte e Louis. L’occasione è l’annuale partita di polo ...

Kate Middleton oppressa per colpa di Meghan Markle : cerca assistente : Kate Middleton e William non riescono a far fronte ai nuovi impegni legati alla loro associazione benefica. Infatti, da quando Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare la Royal Foundation, tutta la gestione della charity è ricaduta sulle spalle dei Duchi di Cambridge. E ora non ce la fanno più, sono entrati in crisi per i molteplici impegni. In altri termini, Kate deve sobbarcarsi anche il lavoro di Meghan. E in più, deve far fronte agli ...

Ma quale lite : Meghan e Kate fotografate felici ad una partita di polo insieme ai bambini - : Roberta Damiata Uno scoop davvero unico quello di vedere insieme e con i rispettivi bambini le due principesse Kate e Meghan per una volta insieme e felici Se non ci fossero le foto, sarebbe quasi una notizia incredibile. Kate Middleton e Meghan Markle insieme ad una partita di polo, (come nelle foto postate dal sito Hello) in compagnia dei bambini. Il Piccolo Archie in braccio a mamma Meghan che indossa un largo abito color verde ...