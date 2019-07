Juventus | accordo di partnership con Nilox

Juventus - accordo Perin-Benfica : il portiere sarà uno dei giocatori più pagati nella storia del club portoghese : Il portiere italiano si trasferirà dunque in Portogallo, diventando uno dei giocatori più pagati del club lusitano Fumata bianca arrivata, Mattia Perin si prepara a diventare un nuovo giocatore del Benfica. Il portiere ex Genoa ha trovato l’accordo con la società portoghese, in seguito ad un incontro avvenuto oggi tra l’agente Lucci e i dirigenti del club. Perin firmerà un contratto quinquennale, diventando uno dei giocatori ...

eFootball PES 2020 : KONAMI sigla un accordo con la Juventus FC : KONAMI Digital Entertainment B.V. ha annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC, squadra conosciuta in tutto il mondo e attuale campione d’Italia. La partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l’utilizzo esclusivo all’interno di un videogioco di calcio della Juventus FC, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit ...

Juventus Pes 2020 : accordo tra Konami e Juve - Pes sarà stellare : Juventus Pes 2020: Konami e F.C. Juventus hanno siglato un accordo di esclusiva per la stagione sportiva 2019/2020 per l’utilizzo dei diritti del brand Juve nel videogioco Pes 2020, che si preannuncia spettacolare. Di seguito il testo del comunicato ufficiale apparso sul sito della Juventus Juventus Pes 2020: siglato l’accordo tra Konami e Juve “Juventus […] More

Juventus - siglato accordo con Konami : Pjanic testimonial di copertina di Efootball Pes 2020 : La Juventus torna su Pes. Dopo qualche anno di ‘assenza’, e la partnership con la Electronic Arts e la saga targata Fifa, la squadra bianconera sigla un accordo (si vocifera milionario), con la software house Konami per diventare protagonista di Efootball Pes 2020. testimonial di copertina sarà Miralem Pjanic, mentre saranno presenti in esclusiva sia l’Allianz Stadium, riprodotto nei minimi dettagli, che il nome ufficiale ...

C’è l’accordo con l’Ajax - De Ligt alla Juventus : Manca davvero soltanto piu' l'annuncio ufficiale, in arrivo tra domani e martedi', non prima delle visite mediche, ma l'affare De Ligt e' ormai concluso. Il difensore olandese passera' dall'Ajax alla Juventus, per 70 milioni di euro piu' bonus, con l'aggiunta di una decina di milioni che il club bianconero dovra' sborsare per la 'provvigione' del procuratore Mino Raiola. L'annuncio di Matthijs De Ligt potrebbe quindi essere fatto il 16 luglio, ...

Mercato Juventus - ecco il primo addio : accordo con un top club storico : Mercato Juventus – Sempre più vicino al Portogallo, sempre più lontano dalla Juventus: per Mattia Perin si procede a spassi spediti verso la cessione al Benfica. Come riferisce ‘Sky’, l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo: il portiere approderebbe a Lisbona a titolo definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Mercato Juventus, Perin al Benfica La trattativa sarebbe […] More

Ceccarini : 'La Juventus ha in mano un accordo con Icardi - ma deve riflettere' : La Juventus a breve potrebbe ufficializzare quello che sarà probabilmente l'acquisto principale di questa sessione di calciomercato: parliamo del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese Matthijs De Ligt, che dovrebbe trasferirsi a Torino per circa 70 milioni di euro più bonus. L'intesa contrattuale fra Juventus e giocatore dovrebbe essere di cinque anni a 7,5 milioni di euro, che con i bonus arriverebbe a 12 milioni di euro a ...

Calciomercato Juventus - la stampa olandese non ha dubbi : imminente l’accordo con l’Ajax per De Ligt : Stando ai media olandesi, la Juventus e l’Ajax sarebbero vicinissime a raggiungere un accordo per il trasferimento in bianconero di De Ligt La Juventus è vicinissima a chiudere con l’Ajax l’operazione Matthjis De Ligt, secondo la stampa olandese infatti le parti sarebbero prossime ad un accordo per il passaggio in bianconero del giovane difensore. Il club campione d’Italia avrebbe infatti alzato l’offerta, ...

De Ligt Juventus - accordo totale : Ajax e Juve trattano gli ultimi dettagli : DE Ligt Juventus – La Juventus vuole Matthijs De Ligt. Matthijs De Ligt vuole la Juventus. Scelta reciproca, chiara e definitiva. Spalleggiata dalle parole rilasciate nelle ultime ore dall’agente del centrale olandese, Mino Raiola, al Telegraaf. Frasi inequivocabili: l’attuale capitano dei lancieri ha un’intesa totale con la Signora e, ora, tocca ai due club stringersi la mano. Ma senza fretta, da sempre […] More

Matthijs De Ligt alla Juventus - Mino Raiola mette all'angolo l'Ajax : "Accordo rapido" : L'olandese Matthijs De Ligt si presenterà regolarmente in ritiro oggi con l'Ajax ma spera di trasferirsi al più presto alla Juventus. È il suo agente Mino Raiola a fare il punto della situazione sullo stato delle trattative per il difensore 19enne rivelazione dell'ultima Champions League. "Il giocat

De Ligt alla Juventus - Raiola conferma : “Lui spera in un accordo veloce tra Juve e Ajax” : Al ‘De Telegraaf’ Raiola ha confermato che De Ligt e l’Ajax avevano un accordo dall’anno scorso, per far partire il ragazzo a fronte di 50 milioni.“powered by Goal”La trattativa tra Juventus e Ajax per il trasferimento di Matthijs De Ligt è entrata nel vivo. Parola di Mino Raiola, che ha annunciato in modo pubblico la trattativa e l’importante accordo risalente ad un anno fa tra la società olandese e lo stesso ...

Calciomercato Juventus - Raiola allo scoperto : “De Ligt ha l’accordo con i bianconeri - ma…” : L’agente del difensore olandese ha ammesso di aver raggiunto l’accordo con la Juve, sottolineando come adesso la palla passi ai due club Matthijs De Ligt ha raggiunto l’accordo con la Juventus, a rivelarlo è Mino Raiola ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf. AFP/LaPresse L’agente del difensore dell’Ajax non ha avuto remore a rivelare l’intesa tra il proprio assistito e il club bianconero, ...

Raiola : «De Ligt ha un accordo con la Juventus» : De Ligt Juventus – Prosegue l’intrigo di mercato che vede coinvolti Matthijs De Ligt, difensore centrale dell’Ajax, e la Juventus, di recente sempre più considerata come prossima destinazione del giocatore, per quanto riguarda la prossima stagione. Sulla questione è intervenuto anche Mino Raiola, agente del ragazzo classe ’99, che al “De Telegraaf” ha spiegato: «De […] L'articolo Raiola: «De Ligt ha un accordo con la Juventus» è ...

Juventus-de Ligt - Raiola allo scoperto : “c’è l’accordo - adesso serve quello tra i club” : La Juventus è sempre più vicina a Matthijs de Ligt, l’olandese ha deciso di lasciare l’Ajax per sposare il progetto bianconero con l’obiettivo di vincere la Champions League, il calciatore si presenterà comunque in ritiro con i lancieri in attesa di novità sul futuro. Sul futuro del giovane calciatore ha parlato l’agente Mino Raiola al quotidiano olandese ‘De Telegraaf’. “Spetta all’Ajax ...