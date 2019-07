Video – Atletico Madrid | “Nessun contatto con il Real per James Rodriguez”

ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Dopo le dichiarazioni di oggi pomeriggio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, anche il numero uno dell’Enrique Cerezo è intervenuto sulle voci di mercato che vorrebberoRodriguez in dirittura d’arrivo: “L’è sempre interessato ai grandi calciatori eRodriguez lo è, ma non siamo incon ilper lui. È ovvio che i grandi giocatori interessino tutto il mondo, compreso il nostro club” Pur non sbilanciandosi il numero uno dell’, nega una trattativa in corso, affermazione che non convince neanche i giornalisti presenti. Sembra invece oramai fuori dalla trattativa il Napoli, che dopo le parole di De Laurentiis, ha chiarito che non intende assecondare il gioco dele che non crede di essere da meno de Bayern e non meritare il colombiano in prestito Sebbene ilavrebbe preferito ...

