Tiziana Rivale e le uscite sul matrimonio di Tiziano Ferro e sui partigiani | sarà

Tale e Quale Show - Tiziana Rivale contro maternità surrogata e partigiani : nuovo caso Brigliadori? : Un'artista bionda, classe 1960, che ha toccato il picco di carriera negli anni '80, annunciata nel cast di una trasmissione Rai, ma la cui partecipazione sta iniziando a far discutere su Twitter. No, non è un articolo amarcord che ripercorre la storia dell'esclusione dall'ultima edizione di Pechino Express di Eleonora Brigliadori - pardon, Aaron Noel - lasciata in Italia col figlio dalla produzione di Rai 2 per le sue controverse posizioni in ...