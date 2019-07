Inter | Zhang avrebbe deciso che Icardi è fuori dal progetto

Inter : Dzeko è tra i colpi che Zhang vorrebbe regalare a Conte : L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Antonio Conte quasi un mese fa, un annuncio fatto in grande stile, con il tecnico nerazzurro che ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti, che testimoniano la volontà della società di fare quel salto di qualità per andare a Contendere il titolo alla Juventus, che in Italia domina da otto anni consecutivi. L'ex allenatore del ...

Inter - oggi tutti nella nuova sede : presente anche Zhang : È il giorno della nuova sede per l’Inter. Dopo dieci anni la società nerazzurra cambia la location dei suoi uffici: addio corso Vittorio Emanuele, stamattina tutti i dipendenti del club nerazzurro saranno al lavoro in viale della Liberazione, zona Porta nuova, nel palazzo The Corner. Nel pomeriggio, come riporta la Gazzetta dello Sport, è previsto […] L'articolo Inter, oggi tutti nella nuova sede: presente anche Zhang è stato ...

Inter : Icardi insiste per rimanere e vorrebbe parlare con Steven Zhang : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi. Dal futuro del centravanti argentino, infatti, passerà molto probabilmente il futuro della sessione estiva di calciomercato della società nerazzurra. Il neo tecnico nerazzurro Antonio Conte sembra avere le idee chiare e non vorrebbe puntare sull'attaccante di Rosario: ad incidere su questa scelta le vicende degli ultimi mesi, con la società che gli ha tolto la fascia di capitano per ...

Inter - Icardi vorrebbe un colloquio con Steven Zhang e Antonio Conte : In casa Inter a tenere banco è sempre il futuro di Mauro Icardi. La stagione del centravanti argentino è stata sicuramente negativa e a dimostrarlo c'è lo score, che recita undici reti in campionato. Non solo i numeri, però, testimoniano l'annata insufficiente visto che Maurito spesso è stato al centro delle polemiche. In particolar modo a partire da febbraio, quando il club ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir ...

L’Inter presenta Conte - Zhang : “adesso vogliamo vincere i titoli” : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. Ad accoglierlo il Presidente Steven Zhang che, nel presentare il nuovo tecnico, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro: “Ogni giorno è importante per l’Inter e per me. L’Inter è una delle società e uno dei patrimoni più importanti di Suning Group. La nostra missione è sempre la stessa: rendere questo progetto il ...

Inter. Zhang : Conte tra migliori allenatori al mondo : Entusiasmo alle stelle in casa Inter. Il club ha reso ufficiale l’arrivo di Antonio Conte come nuovo allenatore: “benvenuto nella

L’Inter esonera Spalletti. Il messaggio del Presidente Zhang : L’avventura di Spalletti all’Inter è definitivamente finita. Dopo due stagioni e due qualificazioni Champions la squadra milanese ha ufficialmente comunicato il suo esonero. Lo ha fatto con un comunicato brevissimo, nel quale però non mancano i ringraziamenti: “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e ...

Inter - Steven Zhang saluta Spalletti : "Sarai sempre il mio allenatore". Ma ora arriva Conte : "Un allenatore, un insegnante, un amico". Su Instagram il presidente Steven Zhang saluta così Luciano Spalletti, con commozione", pochi minuti dopo l'addio ufficiale all'Inter. "Hai sempre dato il massimo, sotto la pioggia o sotto il sole. Questi 2 anni di avventura significano molto per l'Inter e

Inter - Zhang saluta Spalletti : "Grazie - non ti dimenticheremo mai" [FOTO] : Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha voluto salutare Luciano Spalletti su Instagram, ringraziando l'allenatore toscano per il lavoro svolto: "Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre dato il massimo, con la pioggia o con il sole. Questa avventura lunga due anni significa molto per l'Inter e per me". "Non dimenticheremo mai la tua dedizione per questa squadra

Inter - ufficiale l’esonero di Spelletti : il presidente Zhang lo saluta commosso sui social [FOTO] : Il numero uno del club nerazzurro ha rivolto un dolce messaggio sui social all’ormai ex allenatore dell’Inter, esonerato proprio questa mattina Le strade di Luciano Spalletti e dell’Inter si sono ufficialmente separate, il club nerazzurro ha ufficializzato l’esonero del proprio allenatore con una nota pubblicata questa mattina sul proprio sito. Un rapporto che si Interrompe dopo due anni, nei quali la società di ...

CONTE ALLENATORE DELL'Inter/ Annuncio per venerdi : tecnico a cena con Zhang : CONTE ALLENATORE DELL'INTER: l'approdo del tecnico è ormai certo, ma la dirigenza deve risolvere il contratto con Spalletti e serve prudenza.

Inter - Steven Zhang arringa l’ambiente : “farò il meglio per questi colori” : Inter, Steven Zhang al settimo cielo dopo la qualificazione della squadra nerazzurra alla prossima Champions League “Se la vita è un viaggio magico allora una parte del mio è nerazzurro. Farò il meglio che posso per questi colori“. Lo scrive su Instagram il presidente dell’Inter, Steven Zhang, all’indomani della qualificazione alla prossima Champions League dei nerazzurri grazie alla sofferta vittoria contro ...

Inter - il futuro di Icardi un'incognita : l'attaccante vorrebbe parlare con Steven Zhang : Uno dei giocatori che ha deluso le aspettative in questa stagione è sicuramente Mauro Icardi. Ad incidere sul rendimento del centravanti argentino sicuramente l'assenza dai campi di gioco da febbraio ad aprile. Assenza che ha seguito la decisione della società, presa a febbraio, di togliergli la fascia di capitano, affidandola successivamente al portiere sloveno, Samir Handanovic. Domenica allo stadio San Paolo, nella brutta sconfitta subita ...