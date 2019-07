Ian Callum - L' ex designer della Jaguar si mette in proprio

quattroruote

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Visto il rapido susseguirsi degli eventi, evidentemente di andare in pensione non ne voleva sapere. Poche settimane dopo aver lasciato lacedendo il timone dello stile a Julian Thomson, Ian, 64 anni, riparte da sé. Insieme ad altri tre soci ha fondato la, azienda di design e engineering che porta il suo nome e che realizzerà progetti su misura e in serie limitata, non soltanto nellambitoutomotive. Ampi orizzonti. Anzi, luomo che ha disegnato le automobili del Giaguaro per gli ultimi ventanni, partendo da giovane con le Ford, sembra felice di cambiare aria. Volevo tornare allessenzacreatività afferma nel comunicato che annuncia la sua nuova avventura volevo la sfida di produrre qualcosa di meraviglioso e personale. Che cosa di preciso ancora non si sa: dettagli sul primo progettoverranno diffusi solo nelle prossime ...

