Gwyneth Paltrow | la principessa e il fidanzato sciamano

Delitto perfetto : trama cast e curiosità del thriller con Michael Douglas e Gwyneth Paltrow : Dalle 21.25 di venerdì 12 luglio va in onda su ReteQuattro Delitto perfetto, un’opera del 1998 diretta da Andrew Davis e ispirata a un originale anni 50 firmato dal genio di Alfred Hitchcock. Delitto perfetto: trailer Delitto perfetto: trama Steven Taylor fa parte del mondo finanziario newyorchese, i suoi affari gli consentono una vita ad alto livello nella quale un ruolo importante ha la presenza della bella e giovane moglie, Emily ...

Critiche a Gwyneth Paltrow : Truffatrice e strozzina! : L'attrice 46enne Gwyneth Paltrow, creatrice del brand di lifestyle "Goop", è sbarcata a Londra con un evento all'insegna della salute e della bellezza. Ma i londinesi non hanno apprezzato i costi del summit, definendola una"strozzina". Gwyneth Paltrow, creatrice del brand di lifestyle “Goop”, ha organizzato un weekend all’insegna della bellezza a Londra: l’Health Summit. Il weekend consisteva in una serie di workshop e conferenze ...

Gwyneth Paltrow vacanze toscane - spunta la foto con Dario Cecchini - : Novella Toloni La popolare attrice americana si sta godendo qualche giorno di relax nel nostro paese, facendo tappa prima a Firenze e poi nel Chianti, dove si è concessa una pausa pranzo dal "re della bistecca" Tempo di vacanze per i divi di Hollywood che sembrano amare particolarmente l’Italia. Dopo il soggiorno a Capri dell’attore Jason Statham (insieme a moglie e figlio) e dell’attrice Kate Hudson (insieme a un gruppo di amiche), ...

Gwyneth Paltrow : "Il matrimonio perfetto? Dormire insieme metà settimana" : Lo scorso 29 settembre l'attrice Gwyneth Paltrow ha sposato il produttore Brad Falchuk, da lei definito "l'uomo giusto, quello a cui ero destinata". E oggi afferma che il matrimonio funziona in quanto ognuno ha trovato il proprio spazio.La Paltrow ha infatti dichiarato al Sunday Times che lei e il marito non vivono sotto lo stesso tetto. O meglio vivono insieme in casa, ma solo quattro notti a settimana, con l'uomo che a metà della settimana ...

Gwyneth Paltrow : "Il segreto di un matrimonio felice? Vedersi solo 4 giorni a settimana" : Il segreto del matrimonio perfetto? Non vivere insieme al partner, o almeno non vivere insieme tutti i giorni della settimana: parola di Gwyneth Paltrow. L’attrice, infatti, ha rivelato al Sunday Times di Vedersi con il marito Brad Falchuk solo quattro giorni a settimana. Sarebbe proprio questo il segreto della loro fortunata unione tra l’interprete e il produttore.La Paltrow, 46 anni, ha affermato di trascorre solo quattro ...

Diventai una vera strega - fu mio padre a salvarmi! Il ricordo di Gwyneth Paltrow : Dopo aver vinto un Oscar giovanissima, l'attrice si trasformò in una di quelle dive arroganti e capricciose che aveva sempre detestato. Il mondo la trattava come un dea solo perché era famosa. Fu suo padre a farle recuperare la percezione della realtà, In una intervista al “Sunday Times Magazine”, l'attrice americana Gwyneth Paltrow ha rivelato di essere diventata una “vera iena e una strega arrogante dopo aver aver vinto il mio ...

Gwyneth Paltrow : matrimonio da 'separati' e 'guerra' con il figlio per i chicken nuggets : È considerata una donna bizzosa, viziata, non particolarmente simpatica e circondata da una pletora di agenti e di segretari ancora meno simpatici. Tutto il contrario del suo ex marito Chris Martin, cantante e leader dei Coldplay che, nelle classifiche dei fan, è votato come una delle persone più generose e disponibili del mondo. Sempre ammesso che queste graduatorie di merito abbiano un qualche senso e siano rispettose della realtà: ma è un ...

Iron Man 3 : trama - cast e curiosità del film con Robert Downey Jr e Gwyneth Paltrow : L’ultima avventura in solitaria dell’inimatibile Iron Man/Tony Stark interpretato da Robert Downey Jr: l’eroe Marvel più figlio del capitalismo sfrenato rivive il terzo film a lui dedicato – dal titolo Iron Man 3, ovviamente – su Rai2, venerdì 31 maggio, a partire dalle 21.20 in poi. Iron Man 3, trailer Iron Man 3, trama Questa volta Iron Man deve combattere contro un disturbo post traumatico da stress causato ...

Gwyneth Paltrow fa la modella in bikini e mostra un fisico perfetto : Un fisico incredibilmente tonico e perfetto. Gwyneth Paltrow, 46 anni, ha indossato un bikini nero e ha postato lo scatto sul profilo Instagram per promuovere la sua collezione di beachwear firmata Goop. Il marchio della bella attrice-imprenditrice le ha fruttato finora circa 250 milioni di dollari. Un vero business per Gwyneth, fanatica del green e delle cure alternative e naturali, che di recente ha confessato di aver speso oltre 1000 dollari ...

Make up acqua e sapone : la spesa folle di Gwyneth Paltrow : L’ultima follia beauty di Gwyneth Paltrow? Un Make up acqua e sapone costato mille dollari. Una spesa decisamente elevata per un trucco fatta dalla star in occasione del Met Gala. L’attrice ha calcato il red carpet più stravagante dell’anno sfoggiando un abito giallo limone in chiffon firmato Chloé e un Make up molto semplice…o almeno così sembrava. Labbra nude, base perfetta, eyeliner e mascara: il trucco acqua e sapone ...