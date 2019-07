Formula 1 | tagli alle spese ma con alcune eccezioni | lo ‘strano’ budget cap scelto dai

Formula 1 - Wolff si lecca i baffi : “battaglia durissima tra Bottas e Hamilton - mi sono divertito un sacco” : Il team principal della Mercedes si è complimentato con i propri piloti per il bello spettacolo offerto in pista La Mercedes domina il Gp di Silverstone, piazzando l’ennesima doppietta di questo splendido Mondiale. Lewis Hamilton vince davanti a Valtteri Bottas, centrando il successo numero sei sul tracciato inglese. Lapresse Un risultato soddisfacente per Toto Wolff, apparso felicissimo ai microfoni di Sky Sport F1: “Bottas ...

Formula 1 – Lewis Hamilton in Formula E? L’invito di Vergne : “qui grande battaglia - non ti annoierai di sicuro” : Jean Eric Vergne invita Lewis Hamilton in Formula E: il campione in carica invita il pilota Mercedes in un campionato meno ‘noioso’ della F1 Sarà che domina il Mondiale da diversi anni, sarà che è in testa anche in questa stagione e il suo principale rivale è il compagno di scuderia, particolarità che sottolinea come le Mercedes stia quasi disputando un campionato a parte, ma Lewis Hamilton ha spesso definito la F1 ...

Formula 1 – Quanto guadagna la Ferrari dagli sponsor? La classifica dettaglia - Mercedes più che doppiata : Nell’ultimo decennio, il team di Maranello è quello che ha accumulato maggiori introiti per Quanto riguarda le sponsorizzazioni: doppiata la Mercedes Il successo iridato manca dal 2008, ma la Ferrari continua a far gola agli sponsor. Il marchio del Cavallino è infatti il più ambito, le aziende più importanti fanno dunque a gara per piazzare il proprio logo sulle monoposto di Maranello, sborsando fior di ...

Udinese - la società lancia un abbonamento originale : Formula Friuli per seguire due squadre [DETTAGLI] : L’Udinese lancia una particolare campagna abbonamenti. Con la formula Friuli sarà possibile assistere alle partite casalinghe sia dei bianconeri che del Pordenone. Uno spettacolo – doppio – lungo 38 giornate. Nel dettaglio, gli abbonati dell’Udinese, una volta rinnovata la propria tessera, potranno sottoscrivere quella del Pordenone (19 gare) a prezzi speciali: 100 euro nei Distinti e in Tribuna Laterale, 350 euro ...

Formula 1 – Rosberg si congratula con la Mercedes - ma la speranza è di una battaglia accesa con la Ferrari : i post social : Nico Rosberg, i complimenti alla Mercedes e quella speranza di una lotta accesa con la Ferrari: i post social dell’ex pilota tedesco al termine del Gp di Francia E’ andato in scena ieri il Gp di Francia 2019 di Formula 1: Lewis Hamilton ha trionfato ancora una volta, al termine di una gara scontata, senza colpi di scena e battaglie. Tutti, adesso, nel Circus sperano in un cambiamento delle regole, che permetta ai piloti di ...

Formula 1 - Hamilton tagliente in conferenza stampa a Le Castellet : fischiano le orecchie della Ferrari : Il pilota della Mercedes non ha lesinato velenose frecciatine alla Ferrari nella conferenza stampa post qualifiche Lewis Hamilton ama affondare i suoi artigli sulla preda ferita, lo fa sia in pista che fuori, prendendosi la pole position numero 86 in Francia per poi lanciare le sue frecciatine velenose. Photo4/LaPresse E’ successo dopo le qualifiche di Le Castellet in conferenza stampa, dove l’inglese non ha risparmiato la ...

Formula 1 - Bottas non colpevolizza Vettel : “ecco cosa ti passa in mente dopo aver tagliato la chicane” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa della penalità inflitta a Vettel nel corso del Gp del Canada Valtteri Bottas va un po’ controcorrente rispetto a quello che è il pensiero della Mercedes sulla penalità inflitta a Vettel in Canada, utile per permettere a Hamilton di portare a casa la vittoria. AFP/LaPresse Interrogato in conferenza stampa in Francia, il finlandese ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda: ...

Formula 1 - niente appello ma nessuna resa : Binotto annuncia battaglia legale dopo la penalità a Vettel : Il team principal della Ferrari svela come il Cavallino non abbia assolutamente deposto le armi, annunciando battaglia in altre sedi diverse dal Tribunale della FIA La Ferrari non presenterà appello al Tribunale della FIA per la penalità inflitta a Vettel in Canada, ma sicuramente non deporrà le armi. Mattia Binotto infatti ha rivelato ai microfoni di Rai 2 la volontà del Cavallino di andare fino in fondo, rivolgendosi ad altri ...