FaceApp | spopola la nuova app che ci invecchia E la privacy che fine fa?

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Resistere è molto difficile, tanto più che i risultati sono impressionanti: io, ad esempio, tra una trentina d’anni pare assomiglierò alla zia più cara che ho e questo mi ha riempito di gioia. Bella, insomma, questa app che ci. Bella questa, che riesce a unire nel nome i due social a cui siamo più affezionati (Facebook e Whatsapp). Ma a che prezzo? E’ una piattaforma realizzata da sviluppatori russi e questo, salvo prove contrarie, non è di per sé un problema. Essere russi non è un crimine, avere una buona idea imprenditoriale neanche. Guardiamo però cosa prevedono i termini di servizio e lapolicy: si scopre che è un ricettatore di informazioni di tutti i tipi. Dati biometrici, informazioni su indirizzi Ip, browser, dati di navigazione e preferenze da prendere o cedere a piattaforme e servizi pubblicitari, informazioni per migliorare i servizi, per svilupparne ...

