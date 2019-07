Andrea Camilleri | tutta la programmazione Rai in memoria dello scrittore

davidemaggio

(Di mercoledì 17 luglio 2019)Appena appresa la notizia della morte di, tutte le reti tv hanno doverosamente comunicato al pubblico la scomparsa del celebre, e dedicato al “papà” di Montalbano lunghi spazi di approfondimento. In particolare Rai1 ha modificato in corsa la propriaproponendo una versione più lunga di UnoMattina Estate ed un’edizione del Tg1 in ricordo. Anche Io e Te con Pierluigi Diaco e La Vita in Diretta Estate questo pomeriggio hanno riservato ampio spazio a. L’omaggio della Rai allo, che proprio per la tv di Stato lavorò per tantissimi anni, proseguirà questa sera e nei prossimi giorni con numerose proposte ed approfondimenti.– L’omaggio di Rai1 Subito dopo il Tg1, alle 20.35, andrà in onda uno Speciale Porta a Porta, seguito da Conversazioni su ...

fabfazio : Con infinita tristezza scrivo queste parole per ricordare Andrea #Camilleri. Un uomo gentile, coraggioso e generos… - ilpost : È morto Andrea #Camilleri - chetempochefa : 'Stiamo perdendo il valore della parola.' Per noi è sempre stato un onore avere avuto come ospite Andrea… -