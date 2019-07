Una vacanza 100% elettrica con smart EQ

A bordo di smart EQ fortwo e forfour per Una vacanza 100% elettrica : La mobilità elettrica firmata smart sbarca in Costa Smeralda per promuovere una vacanza 100% elettrica. Nasce un vero e proprio ecosistema che permetterà ai Clienti di noleggiare e ricaricare la propria smart EQ fortwo o forfour in maniera semplice, veloce e senza pensieri. Dopo aver dato vita ad una nuova offerta di mobilità nelle città di Roma, Milano, Bergamo e Modena, Edilfar Rent amplia la propria rete anche alla Sardegna, ...

Kylie Jenner posa completamente nuda durante Una vacanza tra ragazze : Super hot The post Kylie Jenner posa completamente nuda durante una vacanza tra ragazze appeared first on News Mtv Italia.

Il ritorno dalla vacanza ad Ibiza è… devastante per Diletta Leotta : si torna subito a sudare per Una forma smagliante [VIDEO] : Diletta Leotta torna a faticare dopo la vacanza ad Ibiza con Scardina: durissimo allenamento col suo personal coach Dopo la vacanza in una lussuosa barca con la sua presunta nuova fiamma, il pugile Scardina, è arrivato il momento per Diletta Leotta di tornare alla vita di tutti i giorni. Rientrata a Milano, la bella giornalista siciliana si è subito messa al lavoro, faticando in palestra col suo personal trainer. Sensuale anche nella sua ...

Tre isole per Una vacanza da paradiso : Favignana - Levanzo e Marettimo : Bastano solo 30 minuti di aliscafo trovarsi in paradiso. Stiamo parlando dell’arcipelago delle Egadi. Favignana, Levanzo e Marettimo, tre isole diverse ma che racchiudono in se tutta la meraviglia della Sicilia. Non sono isole da grandi spiagge le Egadi, ma le loro strepitose calette sembrano sospese sul profondo blu di fondali tutelati dall’Area marina protetta delle isole Egadi, la riserva marina più grande del Mediterraneo. Più in alto, ...

Diletta Leotta ha Una nuova fiamma? Vacanza ad Ibiza con Scardina [FOTO e VIDEO] : nuova fiamma per Diletta Leotta: la giornalista siciliana ad Ibiza col pugile Scardina Dopo la separazione dallo storico fidanzato Matteo Mammì, Diletta Leotta è stata inondata di richieste, messaggini e proposte romantiche. In tantissimi, sicuramente, le avranno mandato messaggi di corteggiamento sui social, e c’è anche chi ha voluto fare il misterioso mandandole fiori con biglietti in codice in radio. Adesso, però, sembra che gli ...

Mete e consigli per Una vacanza da single con i bambini : Organizzare le vacanze con bambini, se sei un genitore single, potrebbe crearti un po’di ansia, specialmente se è la prima volta. Niente paura però, ci sono Mete perfette per divertirsi insieme. Organizzare il viaggio padre figlia o madre figlia perfetto è facile, basta seguire qualche piccolo consiglio. Se invece preferisci un viaggio tutto organizzato rivolgiti alla tua agenzia di fiducia, spiega loro che cosa cerchi, e aspetta che creino per ...

Mete e consigli per Una vacanza da single con i bambini : Organizzare le vacanze con bambini, se sei un genitore single, potrebbe crearti un po’di ansia, specialmente se è la prima volta. Niente paura però, ci sono Mete perfette per divertirsi insieme. Organizzare il viaggio padre figlia o madre figlia perfetto è facile, basta seguire qualche piccolo consiglio. Se invece preferisci un viaggio tutto organizzato rivolgiti alla tua agenzia di fiducia, spiega loro che cosa cerchi, e aspetta che creino per ...

Per la prima volta mi sono concessa Una vacanza con le amiche! Bianca Guaccero a Formentera è una mamma single : Tre giorni di relax per Bianca Guaccero che lascia la figlia con il suo ex per una vacanza a Formentera. È stata una stagione televisiva molto impegnativa per Bianca Guaccero. Il successo di "Detto Fatto" è stato del tutto inaspettato per la sexy attrice e showgirl di origini partenopee, ma ora è tempo di relax e tanto sole. Come è stato riportato a Oggi in una recente intervista, Bianca Guaccero proprio in questi ultimi giorni, ha ...

I Ferragnez sul lago di Como - vacanza da 10mila euro a notte in Una villa del 700 : vacanza da sogno a Tremezzo (Como) per Fedez, Chiara Ferragni, il piccolo Leone e l'intera famiglia di lei: tutti insieme, hanno affittato l'intera villa Sola Cabiati, splendida residenza settecentesca dotata di ogni confort. E sui rispettivi profili social arrivano tutte le foto del soggiorno da sogno. Il soggiorno con i famigliari sarebbe costato circa 10mila euro a notte e si è svolto nella settecentesca villa Sola Cabiati, "luxury ...

Andrea Damante abbraccia Una ragazza in vacanza : per i fan è la sosia di Giulia De Lellis : Come se la sta passando Andrea Damante dopo aver visto la "sua" Giulia De Lellis tra le braccia di un altro? È questa la domanda che si stanno ponendo gli appassionati di gossip dopo aver letto l'intervista che il dj ha rilasciato a Spy sulla fine della storia con l'influencer. Nonostante alla stampa abbia raccontato di soffrire molto per la rottura con la romana, l'ex tronista è stato paparazzato in vacanza tra le braccia di una mora che pare ...

Dove andare in vacanza? Dalle spiagge alla lagUna rosa : alla scoperta di Torrevieja - perla del sudest della Spagna : A circa 50 km da Alicante si trova Torrevieja, località del sudest della Spagna: sorge sulla famosa Costa Blanca e sta diventando uno dei luoghi più popolari tra i turisti di tutto il mondo. Man mano che l’estate si avvicina, le strade si colorano di atmosfera cosmopolita, grazie ai numerosi viaggiatori che, con le loro lingue e culture diverse, invadono le strade tranquille di Torrevieja. Dov’è Torrevieja Torrevieja si trova in provincia di ...

Il Napoli perde terreno su Veretout che però si concede Una vacanza in città : Jordan Veretout è stato avvistato ieri sera all’Aeroporto di Capodichino. Poi è sparito con il manager Mario Giuffredi, per andare a cena fuori e discutere delle offerte ricevute per il suo futuro. Veretout è volato a Napoli per concedersi una vacanza. È già stato in città la primavera scorsa ed ha apprezzato molto l’atmosfera, tanto da tornarci. Sul centrocampista della Fiorentina c’è anche il Napoli, a cui piace da tempi non sospetti. E ...

Un Sogno in Affitto - Paola Marella su SkyUno dal 9 luglio per Una vacanza da favola : L'estate è arrivata, anche in tv se da una parte i palinsesti si affidano a versioni balneari e serate di repliche, dall'altra è il momento migliore per proporre nuovi format, magari a tema. E così arriva Un Sogno in Affitto, nuovo programma con Paola Marella alle prese questa volta con la ricerca di dimore di lusso per ospiti vip, in onda da martedì 9 luglio in prima serata su SkyUno, disponibile on demand, visibile in mobilità su Sky Go e ...

Una vacanza da sogno : non solo tuffi - famiglia e amore per Cristiano Ronaldo! CR7 incontra… Michael Jordan [GALLERY] : Un incontro stellare, per una foto che potrebbe battere ogni record: Cristiano Ronaldo e Michael Jordan insieme Cristiano Ronaldo si sta godendo le vacanze estive con la sua famiglia in attesa di tornare in campo e seguire il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. L’attaccante portoghese si trova in Costa Azzurra sul suo yacht di lusso insieme alla sua Georgina e a Cristiano Ronaldo Jr. Ronaldo sta aggiornando tutti i suoi fan sui ...