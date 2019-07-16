Traffico Roma del 16-07-2019 ore 08 | 00

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -
Traffico Roma del 16-07-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 20 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma NAPOLI. RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CAPITALE SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO A MOSTACCIANO. INCIDENTE SU VIA COLLATINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA TENUTA DEL CAVALIERE. SU VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA VIA AURELIA ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 19 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA Roma NAPOLI. RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CAPITALE SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO A MOSTACCIANO. INCIDENTE SU VIA COLLATINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA TENUTA DEL CAVALIERE. SU VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI TRA VIA AURELIA ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 19 : 00 : INTENSO IL TRAFFIO SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E POI TRA SVINCOLO BUFALOTTA E CASILINA. STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA. E SUL RACCORDO QUESTA NOTTE PER LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLE 23,00 E FINO ALLE 5,00 DI DOMANI SARA’ CHIUSO LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO LA RomaNINA PROVENENDO DA TIBURTINA- ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 18 : 30 : INTENSO IL TRAFFIO SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E POI TRA SVINCOLO BUFALOTTA E CASILINA. STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA. E SUL RACCORDO QUESTA NOTTE PER LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLE 23,00 E FINO ALLE 5,00 DI DOMANI SARA’ CHIUSO LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO LA RomaNINA PROVENENDO DA TIBURTINA- ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 18 : 00 : disagi per un incidente in via dell’isola farnese altezza via cassia altro incidente in via casilina in prossimità di via di rocca cencia con conseguenti incolonnamenti per l’intenso Traffico incolonnamenti lungo via del foro italico direzione salaria proseguendo sulla tangenziale auto in colonna tra via tiburtina e l’uscita per la a24 verso san giovanni altre file nella galleria giovanni xxiii direzione pineta sacchetti code anche sul tratto ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 17 : 30 : disagi per un incidente in via dell’isola farnese altezza via cassia altro incidente in via casilina in prossimità di via di rocca cencia con conseguenti incolonnamenti per l’intenso Traffico incolonnamenti lungo via del foro italico direzione salaria proseguendo sulla tangenziale auto in colonna tra via tiburtina e l’uscita per la a24 verso san giovanni altre file nella galleria giovanni xxiii direzione pineta sacchetti code anche sul tratto ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 17 : 00 : SULLA VIA SALARA PER LAVORI E Traffico CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA AEROPORTO DEL’URBE FILE SU VIA DEL FORO ITALICO A TRATTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA E IN CARREGGA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA E SUL RACCORDO QUERSTA NOTTA PER LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLE 23,00 E FINO ALLE 5,00 DI ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 16 : 30 : SULLA VIA SALARA PER LAVORI E Traffico CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA AEROPORTO DEL’URBE FILE SU VIA DEL FORO ITALICO A TRATTI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA E IN CARREGGA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA E SUL RACCORDO QUERSTA NOTTA PER LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLE 23,00 E FINO ALLE 5,00 DI ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 15 : 30 : A NORD DI Roma SULLA FLAMINIA PER INCIDENTE Traffico RALLENTATO IN PROISSIMITA’ DI VIA ARCORE SEMPRE PER INCIDENTE IN CITTA’ POSSIBILI DISAGI AL Traffico IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II INCROCIO CON VIA MAMIANI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA E IN CARREGGA ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA E SUL RACCORDO QUERSTA NOTTA PER LAVORI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLE 23,00 E ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA SALARIA Traffico RALLENTATO FRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO. SULLA VIA AURELIA SOLITI INCOLONNAMENTI, PER LAVORI IN CORSO, DA LARGO PERASSI A VIA GREGORIO XI VERSO IL GRA. SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI RALLENTAMENTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA EMMA PERODI IN DIREZIONE DI VIA DI BOCCEA. SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONE DI Roma ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 13 : 30 : SULLA VIA SALARIA Traffico RALLENTATO FRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DI VIA DEL FORO ITALICO. SULLA VIA AURELIA SOLITI INCOLONNAMENTI, PER LAVORI IN CORSO, DA LARGO PERASSI A VIA GREGORIO XI VERSO IL GRA. SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI RALLENTAMENTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA EMMA PERODI IN DIREZIONE DI VIA DI BOCCEA. SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONE DI Roma ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 12 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CODE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO. Traffico VERSO Roma. PROSEGUONO I DISAGI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DELLA PINETA SACCHETTI. CODE E RALLENTAMENTI PER Traffico VERSO BATTISTINI IN VIA DI BOCCEA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PIO IX. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA ANTICA TRAFFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI BRAVETTA. DISAGI SOPRATTUTTO VERSO VILLA PAMPHILI NELLA ZONA SUD-EST CODE IN ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 11 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CODE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO. Traffico VERSO Roma. PROSEGUONO I DISAGI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DELLA PINETA SACCHETTI. CODE E RALLENTAMENTI PER TRAFFIVO VERSO BATTISTINI IN VIA DI BOCCEA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PIO IX. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA ANTICA TRAFFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI BRAVETTA. DISAGI SOPRATTUTTO VERSO VILLA PAMPHILI NELLA ZONA SUD-EST CODE IN ...
Traffico Roma del 15-07-2019 ore 10 : 30 : INCOLONNAMENTI PER Traffico SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO DAL RACCORDO VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR CODE LUNGO IL GRA IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA E PER Traffico TRA LA CASILINA E LA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA SALARIA ALLA CASSIA E DALLA Roma FIUMICINO ALL’ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER INCIDENTE DAL RACCORDO ...