Romero | ' Sono felice mi abbia acquistato la Juventus'

(Di martedì 16 luglio 2019) La strategia della dirigenza bianconera per questo calciomercato è stata evidente: puntare sulla qualità e sulla gioventù. A parte Ramsey (29 anni) ed il ritorno come secondo portiere di Buffon (41 anni), i giocatori acquistati dai bianconeritutti sotto i 25 anni: si va da Luca Pellegrini, classe 1999 a Adrien Rabiot, classe 1995, senza dimenticare Demiral (classe 1998) e l'oramai certo arrivo di De Ligt, 20 anni ad agosto. E' passato però in secondo piano l'acquisto di un difensore centrale che la scorsa stagione ha disputato una buon campionato con la maglia del Genoa: parliamo del centrale argentino Cristian, altro classe 1998, che oltre ad avere abilità difensive, ha dimostrato anche un ottimo senso del gol, realizzando alcuni gol anche decisivi con la società ligure. Il giocatore è statodallaper 25 milioni di euro e di recente ha effettuato le ...

