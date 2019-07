Inflazione al rialzo secondo le attese in Nuova Zelanda | il dollaro kiwi si apprezza

finanza-infograficando

(Di martedì 16 luglio 2019) I dati riguardanti l', allontanano la possibilità di un imminente taglio dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of New Zeland. Questo ha finito per spingere il "" (il nome dato in gergo alla valuta neozelandese) ai massimi di 3 mesi contro ilamericano.I dati sull'Martedì l'ufficio di statistica neozelandese - la Statistics New Zeland - ha evidenziato che neltrimestre del 2019 l'è salita all'1,7% annuo dall'1,5% del periodo precedente. La crescita era prevista dagli economisti, e il dato è stato in linea con il consensus. Stesso dicasi per l'sequenziale, in cresciuta dello 0,6% come era previsto.La cosa importante però è che l'si sta muovendo alcome aveva previsto la banca centrale neozelandese, la RBNZ. Questo allontana la possibilità che la banca centrale debba intervenire a breve per ...

