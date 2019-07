D’Amato | dopo 11 anni Lazio con bilancio in attivo

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – “Per la prima volta da quando ile’ in piano di rientro ci presentiamo al Tavolo tecnico con un risultato del consuntivo 2018 positivo. E’ un dato assolutamente straordinario che si accompagna al miglioramento del punteggio raggiunto nei Livelli essenziali di assistenza. Le parole del ministro Grillo sul San Camillo sono frutto di disinformazione. Proprio nel momento in cui le pronunciava presso l’azienda ospedaliera San Camillo veniva portato a termine uno straordinario intervento di doppio trapianto di fegato in contemporanea, unico in Italia che esporremo clinicamente nei prossimi giorni. A testimonianza dell’assoluta eccellenza e qualita’ dei professionisti del San Camillo che ogni giorno salvano la vita a centinaia di pazienti. Non servono capri espiatori bensi’ servirebbe l’adeguamento del Fondo sanitario nazionale ...

