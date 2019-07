Campi rom | Salvini scrive ai prefetti | “Ricognizione urgente entro luglio” Poi si

Salvini : dai prefetti in 15 giorni la mappa di tutti i Campi Rom : Su questo terreno, per Salvini, la mossa paga sempre. L’ha annunciato e oggi lo rende noto: tutti i prefetti d’Italia hanno tempo 15 giorni per inviare al...

Nomadi - Salvini chiede ai prefetti censimento dei Campi rom entro due settimane : Una «relazione sulla presenza di insediamenti rom, sinti e camminanti» in Italia entro due settimane. La richiede il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una circolare inviata ai...

Simona Halep - rientro da star in Romania : la Campionessa di Wimbledon riceve l’onorificenza di ‘Cavaliere’ [GALLERY] : Simona Halep torna in Romania dopo la vittoria di Wimbledon: la tennista riceve una calda accoglienza e l’onorificenza di ‘Cavaliere’ Dopo la straordinaria vittoria di Wimbledon, arrivata con un doppio 2-6 / 2-6 sulla leggendaria Serena Williams, Simona Halep ha fatto ritorno in Romania. Tornata nel suo Paese d’origine, la tennista ha ricevuto una calda accoglienza fin dal suo arrivo in aeroporto, ma non solo. Il ...

Salvini emana una circolare per il censimento dei Campi rom : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato ai prefetti una circolare con cui chiede una “relazione sulla presenza di insediamenti rom, sinti e camminanti” in Italia entro due settimane. L’obiettivo, sottolinea il Viminale, è quello di avere un quadro chiaro sui campi abusivi “per predisporre un piano di sgomberi”.

Calciomercato Roma - Petrachi : “Prenderemo due difensori e un centroCampista” : Il ds della Roma fa il punto sul mercato: “Dobbiamo sostituire Manolas e Marcano. Baldini può aiutare, ma il mercato lo faccio io”.“powered by Goal”Una difesa da ricomporre dopo gli addii di Manolas e Marcano, la Roma lavora sul reparto arretrato in sede di Calciomercato. La conferma arriva dal direttore sportivo Gianluca Petrachi , che a margine della conferenza stampa di presentazione di Spinazzola ha fatto il punto della ...

Bologna - giro di vite nei Campi rom : Giorgia Baroncini Dalle utenze ai nuovi ingressi: il Comune cambia il regolamento. "Avrebbero potuto chiudere i campi rom, invece..", ha tuonato Forza Italia Il capofamiglia deve rimborsare al Comune le quote per le bollette e pagare direttamente le utenze intestate. Sono solo alcuni dei punti contenuti nel nuovo regolamento varato dal Comune di Bologna per monitorare i campi rom. "Considerata la necessità di superare le 'Aree ...

Roma. Fondi per la manutenzione ordinaria delle palestre e dei Campi sportivi polivalenti all’aperto : Roma Capitale procede con lo stanziamento di Fondi per la manutenzione ordinaria delle palestre e dei campi sportivi polivalenti all’aperto,

Salvini : da lunedì il punto su Campi rom : 13.47 Una lettera dal Viminale alle Prefetture, per fare il punto sui campi rom. Ad annunciarla è il ministro dell'Interno. "Scriverò a tutti i prefetti -ha detto Salvini- per avere un quadro dettagliato e aggiornato in tempo reale delle presenze rom nei campi abusivi o teoricamente "regolari" per procedere, come da programma, a chiusure, sgomberi, allontanamento e ripristino legalità". La lettera dopo "l'ennesimo episodio di violenza con ...

Rom - ora il Viminale tira dritto "Parte il censimento dei Campi" : Chiara Sarra Ieri un rogo dal campo rom vicino l'ospedale. Salvini: "Lunedì scrivo ai prefetti perché parta il censimento dei nomadi nei campi per procedere a chiusure, sgomber e ripristino della legalità" Nonostante le polemiche sorte tutte le volte in cui ne ha parlato, Matteo Salvini tira dritto sul "censimento" dei campi rom. Lo ha ribadito il ministro dell'Interno sulle sue pagine social dopo che ieri un fumo tossico ha reso ...

Frongia : bandiera in Campidoglio - al via Eurogames a Roma : Roma – “Oggi iniziano gli Eurogames a Roma, fino al 13 luglio in diversi impianti sportivi della Capitale. Esposta la bandiera in piazza del Campidoglio”. Lo scrive su twitter l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia. L'articolo Frongia: bandiera in Campidoglio, al via Eurogames a Roma proviene da RomaDailyNews.

Campi nomadi abusivi - Roma - Massaro (FI) : “5 stelle incapaci - task force del Viminale” : “A Roma oltre all’emergenza rifiuti esiste anche una emergenza Campi nomadi abusivi, che proliferano quotidianamente dal centro alle periferie, nella totale inerzia dell’amministrazione pentastellata – denuncia Pietrangelo Massaro, Vice Coordinatore Forza Italia Roma. “Si tratta – spiega Massaro – di sacche di degrado e delinquenza, presenti in tutti i Municipi, in molti casi a ridosso di abitazioni, scuole e attivitá ...

Eruzione Stromboli 2019 : Vesuvio e Campi Flegrei sotto osservazione. I rischi : Eruzione Stromboli 2019: Vesuvio e Campi Flegrei sotto osservazione. I rischi Eruzione Stromboli 2019: Vesuvio e Campi Flegrei sotto osservazione L’Eruzione verificatasi alle Isole Eolie con le violente esplosioni verificatesi dal cratere del vulcano Stromboli mercoledì 3 luglio ha provocato una vittima. Si tratta di un giovane di 35 anni, Massimo Imbesi di Milazzo, appassionato e profondo conoscitore delle Isole Eolie. Eruzione ...

Campi FLEGREI E VESUVIO SOTTO CONTROLLO/ Dopo Stromboli : l'analisi dell'Ingv : VESUVIO e CAMPI FLEGREI eruzione: vulcani SOTTO CONTROLLO. Livello di allerta Dopo esplosioni dello Stromboli. l'analisi dell'Ingv, il piano di evacuazione.

Vesuvio e Campi Flegrei - livello di allerta dopo Stromboli/ C'è piano di evacuazione : Vesuvio e Campi Flegrei eruzione? livello di allerta vulcani dopo le esplosioni dello Stromboli. Pronto un piano di evacuazione.