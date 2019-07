liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - Ilpoi pentito Tommaso, mentre era latitante,i capimafia in via Ruggero Settimo a Palermo,centralissima del 'salotto' della città, in pieno giorno. A raccontarlo alla Commissione nazionale antimafia prima di essere ucciso era stato Pao

TV7Benevento : Borsellino: secondo audio, 'A Marsala mancava volante e dissi dimezzatemi scorta'... - TV7Benevento : Borsellino: secondo audio, 'Buscetta incontrava boss in strada durante 'smonta'volanti'... - CirianiCarlo : RT @lasorelladikarl: Vi lascio con questo pensiero, amici e compagni che oggi mi avete insultata perché voto #Calenda. Ambrosoli e Borselli… -