BlaBlaBus arriva in Italia | tratte e recensioni

gqitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) BlaBlaCar allarga il proprio bacino d'utenza al mondo dei viaggi in autobus, annunciando l'arrivo indi, il servizio che andrà a coprire la richiesta di viaggi di lungo raggio andando a competere in prima persona con Flixbus. Il leader globale del carpooling, con 75 milioni di utenti in 22 Paesi, ha deciso quindi di estendere la propria offerta a quelle soluzioni di viaggio fin qui impossibili da trovare con la condivisione dell'auto, ma fortemente cercati da chi ama viaggiare e non vuole farlo in treno o in aereo.punta a connettere tutta l’Europa occidentale,compresa, dove i primi autobus di BlaBlaCar offriranno ai viaggiatori collegamenti con la Francia, la Germania e la Spagna. «Non offriremo il solito, noioso viaggio in autobus, ma ci aspettiamo che siano tragitti animati dalla voglia di condividere il viaggio con gli altri, come piace alla nostra ...

ledaefrati : Arriva BlaBlaBus, la nuova offerta di viaggi in autobus - Rosati1 : Arriva BlaBlaBus per i viaggi in autobus in tutta Europa, Italia compresa - Il Sole 24 ORE - CorriereQ : Mobilità: arriva BlaBlaBus, nuova offerta di viaggi in autobus in Italia e Ue -