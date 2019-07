Another Life | al via la nuova serie con Katee Sackhoff

tvzap.kataweb

(Di martedì 16 luglio 2019) Ancora unadi fantascienza per la mitica, l’indimenticabile Starbuck di Battlestar Galactica per Ronald D. Moore, parte infattil 25 luglio in streaming su Netflix l’attesissima. Lain dieci puntate è stata ideata da Aaron Martin. Antother, la trama Un misterioso manufatto aliena arriva sulla Terra e il comandante Niko Brekinridge ossia la stessa(più recentemente vista anche in Riddick) è chiamata a guidare la prima missione interstellare per arrivare sul pianeta di origine degli alieni. Nel mentre il marito del comandante Breckinridge, Erick Wallace, interpretato da Justin Chatwin, si adopera per arrivare ad un primo contatto con la specie che ha mandato la strana astronave sulla Terra. Si scopre ben presto che in gioco c’è il futuro dell’umanità e che un attacco alieno minaccia di colpire il nostro pianeta. ...

