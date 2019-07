10 costumi da bagno tecnologici

costumi da bagno : modelli e tendenze dell'estate 2019 : Estate, voglia di mare, tempo do Costumi. La ricerca del costume perfetto è cominciata ed è anche cresciuta esponenzialmente con l'inizio dei saldi. Quali sono i modelli più in voga? E quelli più cliccati e acquistati sul web? Quanto spende in media l2019;italiano? Una ricerca di Lyst ha fatto emergere queste e altre tendenze. A cominciare dalla tipologia: il pantaloncino è il più venduto, mentre gli slip e ...

costumi da bagno uomo - tutti pazzi per lo slip bianco : È proprio così. Lo slip bianco è tra i Costumi da bagno uomo il più cool che potete indossare in questa calda estate. Quello che, molto probabilmente, è sempre stato in cima alla vostra lista: «Mai nella vita». No, non è un modello semplice da sfoggiare con disinvoltura, lo sappiamo bene, ma se volete essere davvero alla moda... non dite poi che non vi avevamo avvisato. In fondo quante volte avete ...

costumi da bagno uomo - ecco chi influenza le scelte del 2019 : «Costumi da bagno uomo» è la ricerca on line del momento e Lyst, motore di ricerca online leader nel mondo della moda, ha voluto approfondire la questione, stilando una lista dei sei trendsetter che stanno influenzando maggiormente lo shopping online dell'estate. Per realizzarla è stato monitorato il comportamento di oltre 5 milioni di utenti online al mese, su oltre 12.000 e-commerce e mono-brand online (negli ultimi ...

Incede con passo sicuro sulla sabbia lo statuario attore svedese Alexander Skarsgård.

costumi da bagno per l'estate 2019 : i 5 trend dell'anno : “Dai pois, in marrone e beige, ai volant sensuali. Dal metal, per chi non vuole passare inosservata, ai nodi che...

costumi da bagno : tutte le tendenze dell'estate 2019 : Giallo e verde evidenziatore

costumi da bagno - i boxer grafici sono il passe-partout per l'estate 2019 : Sebbene sino a qualche decennio i Costumi da bagno maschile fossero considerati alla pari di un'attrezzatura sportiva, che garantisse semplicemente la massima funzionalità al mare per praticare il nuoto o altre attività in spiaggia e in acqua, ormai anche questo capo d'abbigliamento è stato da tempo reinterpretato dai designer: i boxer in particolare, meno succinti degli slip e più versatili dei bermuda al ...