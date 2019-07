PUBG sfrutta un nuovo avanzato sistema anti-cheat presentato in un nuovo video

eurogamer

(Di lunedì 15 luglio 2019) Dopo qualche tempo di silenzi,Corp. ha deciso di aggiornare i fan del suo Battle Royale, spendendo due parole per quanto riguarda il.Lo studio di sviluppo di PlayerUnknown's Battlegrounds ha pubblicato undella durata di circa quattro minuti, volto a spiegare nel dettaglio ilche consentirà di bloccare ier e app di terze parti non ufficiali."Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per fornire l'esperienza di gioco più positiva che possiamo dare per la nostra comunità", ha dichiarato Dohyung Lee, responsabile dell'unitàdi.Leggi altro...