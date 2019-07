Perché l’Inter vuole cancellare Icardi dalla sua storia? Davvero tutto questo per Wanda?

ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Addio fascia di capitano Vittorio Macioce sul Giornale ripercorre la trama della telenovela trae l’Inter alla ricerca delle eventuali responsabilità dell’attaccante argentino. Il giornalista parte dall’ultimo gol in nerazzurro prima di Natale, un cucchiaio su rigore. Da lì in poi comincia la trama che ha portato Mauro a lasciare il ritiro di Lugano e a continuare delle vacanze forzato sul lago di Como in attesa di una nuova casa,per l’Inter di Conte è un calciatore non graditotorna in ritardo dalle vacanze in Argentina e non paga la multa.Nara rivela in tv a Tiki Taka i mal di pancia di Perisic. Lo spogliatoio mette sotto accusa Maurito, la società e Spalletti lo scomunicano, via la fascia da capitano. Il centravanti si ritira nella sua tenda, come un Achille sdegnato e offeso, e la sua ira ricade sul destino del: fuori da ...

