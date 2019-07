Pane girasole

cosacucino.myblog

(Di lunedì 15 luglio 2019)Un modo diverso per portare a casa il, e non solo e’ buonissimo ma e’ una portata di grandissimo effetto che vi fara’ fare un figurone con i vostri ospiti. E’ perfetto anche come centro tavola per pranzi delle feste ..ilporterà sicuramente un tocco in piu’ alla vostra tavola.Ingredienti per la pasta: 300 gr di farina 390 gr di farina manitoba 250 ml di latte fresco 1 cubetto di lievito di birra fresco 100 ml di olio d’oliva 2 uova un pizzico di zucchero 2 cucchiai di sale olio di semi semi di papavero Preparazione Sciogli il lievito nel latte tiepido e aggiungi lo zucchero. Intanto setaccia le due farine in una ciotola e dopo aggiungi il latte con il lievito e lo zucchero. Unisci ora le uova e l’olio di oliva. Impasta bene e alla fine aggiungi il sale. Ora continua a impastare fino ad ottenere un ...

