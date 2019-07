Non lamentarti di invecchiare | le rughe sono un regalo della vita

dilei

(Di lunedì 15 luglio 2019)è un processo che riguarda tutti gli organismi viventi. Spesso, però, è accompagnato da un sentimento di paura.ci spaventa, a volte ci infastidisce. Compaiono le prime, i capelli diventano grigi e arriva, uno dopo l’altro, tutta quella serie di acciacchi che ci fanno capire che non siamo più così giovani. Non tutti però hanno questa possibilità, per questo dovremmo pensare all’invecchiamento come a un dono, unche laci ha fatto, ancora volta, dopo essere venuti al mondo. I cambiamenti fisici rappresentano tutte le esperienze vissute fino ad ora. Leil riflesso dei nostri sorrisi, per questo dovremmo andarne fieri. Compiere gli anni dovrebbe essere un motivo di orgoglio, di allegria, di gratitudine, perché in ogni candelina che spegniamo ciun’infinità di nuovi ricordi ed emozioni da collezionare e da vivere ...

