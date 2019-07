L' ex scuola di via Cardinal Capranica a Roma è stata sgomberata

Al via sgombero dentro ex scuola Cardinal Capranica a Primavalle : A Roma continuano gli sgomberi dei palazzi occupati. Dopo lo stabile di via Carlo Felice, oggi e' stato il turno dell'ex scuola di via Cardinale Capranica, a Primavalle, dove vivevano 340 persone, tra cui 80 minori. Lo stabile era occupato dal 2003 e lo scorso 28 febbraio era entrato nella lista degli immobili da liberare in via prioritaria stilata dal Viminale. L'edificio, infatti, sarebbe risultato "pericolante". L'operazione di sgombero, e' ...

scuola - riparte il concorso per presidi : via libera del Consiglio di Stato : Annullata la sentenza del Tar del Lazio: "Deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della...

scuola - domani via alle domande per le assegnazioni provvisorie : ecco le modalità : A partire da domani, martedì 9 luglio, sarà possibile inviare le domande di assegnazione provvisoria per quanto riguarda l’anno scolastico 2019/2020. I docenti dovranno presentare la propria domanda online, tramite la piattaforma Istanze Online mentre il personale ATA, il personale docente di Religione Cattolica, il personale educativo, i docenti nei licei musicali e il personale docente assunto ex DDG 85/2018 dovranno presentare domanda ...

scuola - Bussetti : “Al via l’assunzione di quasi 59mila docenti” : Il Ministro Bussetti ha annunciato di aver firmato la richiesta al Mef di autorizzazione ad assumere in ruolo 58.627 docenti per il prossimo anno scolastico. Di questi, 14.552 saranno docenti di sostegno. "Il nostro obiettivo - ha sottolineato il titolare del Miur in un post su Facebook - è avere tutti gli insegnanti in classe dal primo giorno di Scuola".Continua a leggere

Rinviato processo per truffa : l'imputato è a scuola per la maturità : Ignazio Riccio Il giudice ha accolto la richiesta di un 22enne di Capua, che sta svolgendo gli esami per diplomarsi proprio in questi giorni, spostando l’udienza all’inizio di luglio Salta il processo perché uno degli imputati è impegnato a sostenere gli esami di maturità. Il curioso episodio è accaduto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, nel corso di un’udienza che vede coinvolte otto persone accusate, ...

Scandalo alla scuola media! 13enne di Pavia nuda sulla chat di classe : Foto e filmati hot di una studentessa 13enne sono stati pubblicati nella chat di classe. Sul caso indagano ora le forze dell'ordine. Le sue foto e i suoi filmati sono finiti nella chat di classe. Ma quelli di una ragazzina di 13 anni non sono semplici scatti: la giovane infatti è stata ripresa nuda, in atteggiamenti intimi con i suoi compagni.-- Il caso, come riportato da La provincia pavese, arriva da una scuola media della ...

scuola - OK Miur-sindacati sul reclutamento docenti : Bussetti dà il via ai concorsi ‘Bandiremo quasi 70mila posti’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale ha annunciato la firma dell’intesa tra il Governo e i sindacati in merito alla questione del reclutamento docenti. ‘L’accordo raggiunto oggi con le Organizzazioni Sindacali – si legge nel post – è frutto del serio lavoro che abbiamo condotto in queste settimane. Un confronto franco che porterà alla stesura di ...

Viareggio - gattina mascotte della scuola gettata dal secondo piano : Federico Garau In un duro intervento su Facebook, la dirigenza scolastica ha fatto sapere di essere pronta a prendere seri provvedimenti. Si cercano ancora i responsabili Arriva da una scuola di Viareggio la notizia di uno spregevole caso di violenza commessa nei confronti di un animale. L'ennesimo gesto “goliardico”, anche se di allegro ha ben poco, compiuto a conclusione dell'anno scolastico. Il fatto si è verificato all'interno ...

Viareggio - gatta lanciata dal secondo piano di una scuola nell’ultimo giorno di lezione : È diventata ormai un’usanza ben radicata: l’ultimo giorno di scuola viene salutato in tutta Italia dagli studenti con scherzi e gesti goliardici. Tuttavia sempre più spesso i ragazzi arrivano ad oltrepassare i limiti, fino a danneggiare cose o persone, con veri e propri atti di vandalismo, andando ben al di là dei classici gavettoni al termine delle lezioni. Se la vicenda più grave è stata senza dubbio la tragedia di Como, dove un ragazzo di 15 ...

“Anch’io sono la Protezione civile” : al via i campi scuola : Entra nel vivo la dodicesima edizione dei campi scuola “Anch’io sono la Protezione civile”, il progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato. L’edizione 2019 si svolgerà dal 10 giugno al 9 settembre e potrà contare sulla collaborazione di 20 Organizzazioni di volontariato e su circa 300 campi scuola ...

Clima - Greta via da scuola per un anno : concentrata sulla sua campagna : Via da scuola per un anno: Greta Thunberg resterà lontana dai banchi per concentrarsi sulla campagna internazionale a difesa dell’ambiente di cui in questi mesi è diventata il simbolo. Lo hanno detto all’agenzia di stampa Dpa fonti vicine all’attivista svedese 16enne, secondo cui Greta sarà a settembre a New York al summit sul Clima, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, e poi alla conferenza sul Clima delle ...

Chi è di scena? : la rassegna della scuola sull’Albero al via il 2 giugno da Melfi : Torna anche quest’anno nei teatri lucani “Chi è di scena?”, la rassegna di fine anno accademico de La Scuola sull’Albero,