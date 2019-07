Impatto del correttore grammaticale sull’ottimizzazione dei motori di ricerca

Cambiamenti climatici - il dannoso Impatto dei video online : quelli pornografici rappresentano il 27% del traffico mondiale - serve “sobrietà digitale” [VIDEO] : Guardare video online è ormai una pratica quotidiana per tutti, che sia per lavoro, informazione o semplice divertimento. Eppure non tutti sanno che questa semplice azione è estremamente dannosa per il clima del nostro pianeta, che sta già affrontando la sfida dei Cambiamenti climatici. I video online, infatti, emettono a livello globale la stessa quantità di CO2 della Spagna, ossia oltre 300Mt all’anno. Oggi, i video in rete rappresentano il ...

Marina di Massa - il fulmine si abbatta sulla spiaggia : il momento dell’Impatto - poi il forte boato : La provincia di Massa e Carrara è stata colpita da violenti temporali e forte vento lunedì 8 luglio. Il maltempo ha causato diversi danni, tra strade e cantine allagate, alberi abbattuti e cavi elettrici danneggiati. Nel video, il momento (sorprendente) in cui un fulmine raggiunge il suolo. È successo a Marina di Massa, lungo il litorale, in frazione Ronchi. Video Facebook/Jacopo Rinaldi Maltempo in Abruzzo, arriva la ...

M5S contro Jovanotti per l'Impatto ambientale del suo tour : Due deputate del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'ambiente per l'impatto ambientale che potrebbe essere provocato in Italia dal Jova Beach Party. Sabato 6 luglio è cominciato l'evento estivo targato Jovanotti, parliamo del Jova Beach Party, che vedrà impegnato il cantante sulle spiagge più rinomate del Bel Paese fino al prossimo 31 agosto. L'estate per Lorenzo Cherubini è cominciata ...

Tutela della biodiversità sull’altopiano della Sila : dalla sostenibilità all’Impatto dei cambiamenti climatici : Si è svolto ieri il primo dei tre appuntamenti dedicati alla presentazione del progetto Progea, finanziato dal PSR Calabria 2014-2020, all’interno della misura 16.1.1 “Supporto alla costituzione ed al funzionamento di gruppi operativi PEI”. Il progetto ha come focus principale la Tutela della biodiversità sull’altipiano della Sila, con particolare attenzione ai pascoli montani, e coinvolge come capofila Fattoria Biò, importante realtà, che ha ...

L’Impatto sul clima del vapore degli aeroplani triplicherà nel 2050 (ma non sono scie chimiche) : (foto: Alberto Masnovo via Getty Images) Le scie di condensazione (o di vapore) degli aeroplani, che non sono le scie chimiche dell’omonimo complotto, sono nuvole artificiali di vapore acqueo condensato, che possono formarsi al passaggio degli aerei. E che intrappolano il calore nell’atmosfera terrestre con un impatto importante sul clima. Basti pensare che le scie di vapore hanno contribuito al riscaldamento dell’atmosfera più ...

Sea Watch - oggi la decisione del gip sul comandante Carola | Pm : "Impatto voluto con la Gdf - non agì in stato di necessità" : Il procuratore capo Luigi Patronaggio: "È stata valutata negativamente, in maniera volontaria, la manovra effettuata con i motori laterali della Sea Watch che ha prodotto lo schiacciamento della motovedetta della Guardia di finanza verso la banchina"

Pellegrini-Spinazzola - l’Impatto dello scambio sui conti di Juve e Roma : Ora è ufficiale: la Juventus e la Roma hanno concluso lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini, con il primo che passa ai giallorossi e il secondo pronto a sbarcare in bianconero, come reso ufficiale dalla società torinese in un comunicato. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società A.S. Roma […] L'articolo Pellegrini-Spinazzola, l’impatto dello scambio sui conti di Juve e Roma è ...

Reale Mutua - Filippone Impatto sociale nel dna del gruppo : L'impatto sociale e' nel dna di Reale Mutua, quello che stiamo provando a fare da qualche anno, e' portare queste tematiche nel business

L’Impatto dello scambio Manolas-Diawara sui bilanci di Roma e Napoli : Calcio e finanza si sofferma ad analizzare l’impatto sui bilanci di Roma e Napoli per la doppia cessione Manolas-Diawara che sembra oramai prossima alla conclusione. Il Napoli pagherà per il difensore greco la clausola di 36 milioni, di cui due andranno al calciatore I 34 milioni garantirebbero alla Roma una plusvalenza di circa 29 milioni di euro da registrare nel bilancio in chiusura al 30 giugno prossimo: nel prossimo esercizio, invece, ...

Rocce spaziali - maggiore minaccia di Impatto di asteroidi nelle prossime due settimane a causa dello sciame delle Tauridi : Era una tranquilla mattina d’estate sul fiume Tunguska in Siberia il 30 giugno del 1908 fin quando un’enorme meteora è esplosa con l’energia di una grande arma termonucleare, incenerendo e radendo al suolo migliaia di chilometri quadrati di foresta. Senza dubbio non un evento che si verifica con frequenza, ma la fine di giugno 2019 potrebbe riservare alcune sorprese al riguardo. È successo molto tempo fa su uno dei posti più scarsamente popolati ...

Dying Light 2 : le console next-gen non avranno alcun Impatto sul supporto post lancio del gioco : Mentre Dying Light di Techland è stato piuttosto apprezzato, ciò che ha davvero aiutato il gioco a crescere presso un pubblico enorme è stato lo straordinario supporto post-lancio che il gioco ha avuto nei 4 anni dalla sua uscita. Detto questo, Techland all'E3 ha mostrato il suo Dying Light 2 alla conferenza di Microsoft, alla conferenza di Square Enix e a porte chiuse per la stampa. Dualshockers ha avuto l'occasione di parlare con Kornel ...

Clima - Papa Francesco : “I poveri soffrono maggior Impatto della crisi ambientale” : “Sono i poveri che soffrono il peggior impatto della crisi Climatica. Come dimostra l’attuale situazione, i poveri sono coloro che sono più vulnerabili agli uragani, alla siccità, alle inondazioni e agli altri eventi Climatici estremi. Perciò si richiede sicuramente coraggio per rispondere al grido sempre più disperato della terra e dei suoi poveri”: lo ha dichiarato Papa Francesco nel discorso con i vertici delle Compagnie Petrolifere ...