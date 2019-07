ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Nessun passo avanti sull’immunità penale, in cerca di un accordo sulla sicurezza, un’apertura insufficiente sulla cassa integrazione ordinaria che dal 1° luglio riguarda 1395 operai di Taranto. Ilal ministero dello Sviluppo Economico tra Luigi Di Maio, sindacati eMittal non ha portato a passi avanti concreti. Convocato dopo lo sciopero proclamato in seguito alla morte del gruista che era all’interno del mezzo distrutto da una tromba d’aria, il tavolo non ha prodotto molto più che l’ennesimo botta e risposta tra la società che ha preso possesso dell’acciaieria negli scorsi mesi e il vicepremier pentastellato. Nove indagati per la morte del gruista: c’è top manager diMittal. Nuovo incidente nel reparto laminatoio Alle strette dopo la riapertura della ...

Corriere : Ex Ilva, Di Maio: «Non vogliamo chiudere». ArcelorMittal: «Sembra di sì» - ClaudioZavatti1 : RT @fattoquotidiano: Ex Ilva, vertice al Mise è un nulla di fatto. Arcelor: “Non c’è impegno da parte di tutti”. Di Maio: “Nessuno vuole ch… - TutteLeNotizie : Ex Ilva, vertice al Mise è un nulla di fatto. Arcelor: “Non c’è impegno da parte di tutti… -