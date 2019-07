Beyoncé fan di Meghan Markle | l’abbraccio caloroso all’anteprima inglese de “Il Re Leone”

gossip.fanpage

(Di lunedì 15 luglio 2019) Durante la premièredel live action Disney de "Il re leone", Beyoncè, la protagonista femminile al doppiaggio, e la Duchessa di Sussex,, si sono incontrate catturando l'attenzione dei fan e dei media. Le due hanno chiacchierato amabilmente e si sono comportate come due amiche. Non è un mistero, infatti, che la cantante statunitense stimi la Duchessa di Sussex per il suo impegno nelle campagne umanitarie e, in particolare, per i diritti civili del popolo afroamericano.

