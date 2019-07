Alitalia | via al rilancio Fs sceglie Atlantia come partner assieme a Delta

Alitalia : offerte di Toto - Lotito - Atlantia e Avianca : È scaduto alle 18 di ieri il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per Alitalia. Nessuna sorpresa sui pretendenti: a farsi avanti sono stati Atlantia, il gruppo Toto, Claudio Lotito e il patron di Avianca, German Efremovich. Previsto per oggi alle 12.30 il cda di Ferrovie dello stato, che valuterà le proposte stesse, per poi portarle al Mise e ai commissari di Alitalia per organizzare la costituzione del consorzio. ...

Alitalia - arrivate le offerte degli aspiranti soci : Atlantia - Toto - Lotito e il boliviano Efromovich. Si allungano tempi per piano : A due anni e due mesi dal nuovo commissariamento, si alza il sipario sugli aspiranti soci della nuova Alitalia accanto a Ferrovie dello Stato, che avrà il 35% ed è stata scelta dal governo come regista dell’operazione, Tesoro e Delta. Non ci sono sorprese rispetto alle anticipazioni delle ultime settimane. Atlantia, holding che controlla Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma, dopo mesi di smentite e scontri con ...

Alitalia - fonti Mise : 4° player è Avianca : 17.20 Sulla vertenza Alitalia,spunta un quarto player. Alle manifestazioni di interesse di Toto e Lotito si è aggiunto anche German Efromovich della compagnia colombiana Avianca.A dirlo,secondo fonti del Mise, è il ministro Di Maio. Per ora Atlantia, su cui "non esistono pregiudizi", "non ha presentato alcuna manifestazione di interesse all'attenzione di Fs".Il dossier si chiude il 15 luglio:chi vuole presentarsi deve farlo adesso",ha detto Di ...

Sciopero aerei 26 luglio : voli a rischio per chi si metterà in viaggio con Alitalia : Il mese di luglio sarà caratterizzato da alcune proteste nel settore dei trasporti, che metteranno a rischio le partenze degli italiani per le vacanze estive. Da cerchiare in rosso sul calendario sarà la data di venerdì 26 luglio 2019, quando il personale del Gruppo Alitalia incrocerà le braccia per 24 ore. A promuovere questa agitazione sono state le sigle sindacali ANPAC, ANPAV e USB Lavoro Privato. Non si fermerà soltanto il personale ...