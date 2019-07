Transpacific Yacht Race | Soldini in navigazione sul Maserati multi 70

Vela – Transpacific Yacht Race : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini partiti per la 50ª edizione : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono partiti per la 50ª edizione della Transpacific Yacht Race. I trimarani navigheranno con poco vento per le prime 24 ore. A tre ore dalla partenza Maserati Multi 70 lotta per uscire dalla depressione Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 sono partiti sabato 13 luglio alle 12.30 ora locale (19.30 UTC, 21.30 ora italiana) da Pt. Fermin, Los Angeles per la 50a edizione della Transpacific Yacht Race ...

Vela – Transpacific Yacht Race : al via domani la sfida di Maserati Multi 70 e Soldini : Al via domani la 50a edizione della Transpacific Yacht Race: Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono pronti alla sfida con Argo e PowerPlay Prende il via domani, sabato 13 luglio alle 12.30 ora locale (19.30 UTC, 21.30 ora italiana) la 50a edizione della Transpacific Yacht Race (Transpac). Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi 70 partiranno da Pt. Fermin, Los Angeles e si dirigeranno verso il traguardo, 2225 miglia più avanti, al ...