Cane bagnino salva 70 enne in Sicilia | quarto salvataggio dell' estate

(Di domenica 14 luglio 2019) Unhato un 70che rischiava di annegare in mare, ad Alcamo Marina, in. È iltaggio dall'inizioa stagione. L'episodio è avvenuto nella mattinata lungo un tratto di spiaggia libera. L'uomo, del posto, si era allontanato insieme a due amici per nuotare, ma a causa del mare mosso ea forte corrente non riusciva a tornare a riva. I due amici hanno lanciato l'allarme, attirando l'attenzione degli operatori Sics (Scuola italiana canitaggio) pronti a intervenire dalla vicina postazione di sicurezza. Alla richiesta di aiuto, Akira, una femmina di labrador di 3 anni, color miele, si è lanciata in mare insieme ai due operatori, Giuseppe e Alessandra. Intervenuti a circa 70 metri dalla riva, i due soccorritori hanno raggiunto e messo in sicurezza l'uomo, affidandolo alle zampea labrador dataggio che lo ha trainato e ...

