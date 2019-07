Barletta | 50enne punto da un ragno della specie ' Vedova nera' in giardino | salvo | è grave

Barletta - 50enne morso da vedova nera : salvo grazie ad un antidoto : Gabriele Laganà vedova nera del Mediterrano (Wikipedia) L’uomo era stato punto ad una gamba mentre lavorava in un giardino alla periferia di Margherita di Savoia. L'antidoto che ha salvato la vita al 50enne è arrivato in aereo da Linate a Bari Paura ieri pomeriggio a Barletta dove un uomo di 50 anni è stato salvato grazie a un siero specifico, somministrato per la prima volta in Italia, dopo essere stato punto ad una gamba da una ...

Ragno vedova nera punge un 50enne in giardino a Barletta : antidoto lo salva : Un Ragno appartenente della vedova nera ha punto un 50enne in giardino a Barletta: l'uomo è stato salvato dall'antidoto lo salva, con il siero portato in aereo dal Centro antiveleni di...