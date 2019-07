Traffico Roma del 13-07-2019 ore 18 | 30

romadailynews

(Di sabato 13 luglio 2019)RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA PER VIA DI BOCCEA ALLA CASSIA BIS; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA VIA DEL MARE ALLA VIA PONTINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. PER LAVORI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. TORNA L’APPUNTAMENTO CON “VIALIBERA” MA IN VERSIONE BY NIGHT. DALLE 19 ALLA MEZZANOTTE, ALCUNE STRADE CITTADINE SARANNO INTERAMENTE O PARZIALMENTE CHIUSE ALE RISERVATE A PEDONI E CICLISTI. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS. LE STRADE INTERESSATE SONO: VIA COLA DI RIENZO, PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL CORSO, VIA DEI FORI IMPERIALI, VIA DI SAN GREGORIO, VIA LABICANA, VIALE MANZONI, VIA DI SANTA BIBIANA E VIA TIBURTINA FINO A VIA DEI RETI. ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE CONTINUA “ROCK IN ...

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : 'Multare #Ong per soccorso in #Mare è distorcere la realtà. I #migranti diventano una minaccia e i salvatori compli… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -